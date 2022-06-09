Аграрии Херсона вынуждены выбрасывать продукцию! Будет ли продовольственный кризис в Украине и почему растут цены

Из-за временной оккупации Юга Украины есть опасения, что в этом сезоне будут проблемы с поставкой фруктов и овощей.
Украинцы уже испытали частичный дефицит помидоров, огурцов, зелени и баклажанов, которые традиционно завозили из Херсона. И пока там ждут украинских освободителей, плечо подставляют аграрии других регионов.
Через три недели в Черкасской области будут собирать урожай молодого лука и ранней капусты. Но, несмотря на то, что урожай хороший, цены все равно кусаются.
В прошлом году капусту с поля здесь можно было купить по 7-8 грн, а сейчас — почти вчетверо дороже.
— Цены выше из-за себестоимости выращивания. Если селитра в прошлом году стоила 9-10 тысяч, то на этот сезон мы ее брали по 28 тысяч.
Все возросло: стоимость горючего, удобрений, пестицидов, которыми мы все это обрабатываем, — рассказывает агроном Руслан Величко.
Все возросло: стоимость горючего, удобрений, пестицидов, которыми мы все это обрабатываем, — рассказывает агроном Руслан Величко.
В хозяйствах понимают, что должны работать и за себя, и за фермеров, которые пострадали от российских оккупантов. Поэтому увеличили посевные площади, чтобы у украинцев было достаточно овощей.
Черкасские аграрии также бесплатно отдают овощи волонтерам, чтобы помочь разбомбленным россиянами городам.
Фермеры Херсонской области уже собрали первый урожай, но из-за оккупантов реализовывать его в другие области не могут. Поэтому вынуждены просто выбрасывать выращенное.
Из-за того, что перекрыты границы, фактически нет даже гуманитарных коридоров, чтобы бизнес мог двигаться. Аграрии просто вынуждены выбрасывать на пограничных зонах эту продукцию.
Из-за того, что перекрыты границы, фактически нет даже гуманитарных коридоров, чтобы бизнес мог двигаться. Аграрии просто вынуждены выбрасывать на пограничных зонах эту продукцию.
Рассказывает о ситуации заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук.
Кроме того, россияне крадут овощи украинских предприятий и вывозят их во временно оккупированный Крым.
Впрочем, Марчук убеждает, что угрозы голода для Украины нет, ведь некоторые товары можно замещать импортными: томаты, огурцы, косточковые ягоды (черешни, абрикосы) и тому подобное.
Даже в довоенный период, когда не были оккупированы Херсонская и Запорожская области, мы нуждались в импорте на территорию Украины, — подчеркивает он.
Даже в довоенный период, когда не были оккупированы Херсонская и Запорожская области, мы нуждались в импорте на территорию Украины, — подчеркивает он.
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