Гуманітарна криза та ковбаса від 400 грн: Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію в місті, ціни на продукти та гуманітарну кризу.

Вже сьомий день в місті інформаційна блокада, окупанти повністю відключили українських операторів. Проте теж не працюють ті російські псевдооператори, картки яких продають загарбники.

Чи дійсно окупанти покидають Мелітопольський район

Окупанти два дні тому, 5 червня, почали збиратись та покидати блокпости у Мелітопольському та інших районах. Основних версій того, чому так відбувається, існує дві.

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Перша стосується того, що наші ЗСУ героїчно наступають на Херсонському напрямку, деокуповуючи наші території. Тому загарбники відправились туди на підкріплення своїм підрозділам.

Друга версія теж пов’язана з підготовкою ЗСУ до контрнаступу, щоб визволяти наші міста, і тому росіяни йдуть вглиб території.

Про гуманітарну ситуацію в Мелітополі

Ситуація за останні п’ять днів лише погіршилась. Проте попри те, що Україна виконує свої зобов’язання та виплачує зарплатні та соціальні платежі, існує проблема в тому, щоб зняти їх з банкоматів.

Крім того, ті продукти, які завозяться з тимчасово окупованого Криму, коштують в три-чотири чи навіть більше разів дорожче, ніж на контрольованих Україною територіях.

Наприклад, ковбаса в Мелітополі наразі коштує від 400 грн, та її якість досить сумнівна.

Читати на тему Мітинг пожежників в Енергодарі та гуманітарна криза в Мелітополі — як живе Запоріжжя сьогодні Окуповані міста Запоріжжя не коряться загарбникам та колаборантам попри шалений тиск і гуманітарну кризу.

Тому гуманітарна криза в місті погіршується з кожним днем. Та ж сама ситуація і з постачанням медикаментів. Щодня волонтери, ризикуючи власним життям, доставляють у місто ліки, без яких не зможуть вижити місцеві. Проте централізованих доставок, звісно, наразі немає.

Однак зараз є сполучення з містом і люди, які хочуть покинути місто, можуть виїхати на власному транспорті або з кимось на контрольовану Україною територію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють аграрії у Запорізькій області та як дається в знаки тимчасова окупація значної частини району.