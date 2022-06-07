Гуманітарна криза та ковбаса від 400 грн: Іван Федоров про ситуацію в Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію в місті, ціни на продукти та гуманітарну кризу.
Вже сьомий день в місті інформаційна блокада, окупанти повністю відключили українських операторів. Проте теж не працюють ті російські псевдооператори, картки яких продають загарбники.
Окупанти два дні тому, 5 червня, почали збиратись та покидати блокпости у Мелітопольському та інших районах. Основних версій того, чому так відбувається, існує дві.
Ситуація за останні п’ять днів лише погіршилась. Проте попри те, що Україна виконує свої зобов’язання та виплачує зарплатні та соціальні платежі, існує проблема в тому, щоб зняти їх з банкоматів.
Крім того, ті продукти, які завозяться з тимчасово окупованого Криму, коштують в три-чотири чи навіть більше разів дорожче, ніж на контрольованих Україною територіях.
Наприклад, ковбаса в Мелітополі наразі коштує від 400 грн, та її якість досить сумнівна.
Наприклад, ковбаса в Мелітополі наразі коштує від 400 грн, та її якість досить сумнівна.
Тому гуманітарна криза в місті погіршується з кожним днем. Та ж сама ситуація і з постачанням медикаментів. Щодня волонтери, ризикуючи власним життям, доставляють у місто ліки, без яких не зможуть вижити місцеві. Проте централізованих доставок, звісно, наразі немає.
Однак зараз є сполучення з містом і люди, які хочуть покинути місто, можуть виїхати на власному транспорті або з кимось на контрольовану Україною територію.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють аграрії у Запорізькій області та як дається в знаки тимчасова окупація значної частини району.