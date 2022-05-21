Мітинг пожежників в Енергодарі та гуманітарна криза в Мелітополі — як живе Запоріжжя сьогодні

Окуповані міста Запоріжжя не коряться загарбникам та колаборантам попри шалений тиск і гуманітарну кризу.
Напередодні в окупованому Енергодарі надзвичайники вийшли на акцію протесту та вимагають звільнення з полону свого викраденого керівника.
Кількасот пожежників вишукувались у місті та увімкнули сигнали спецавтівок. Рятувальники обурені викраденням свого очільника Віталія Трояна. Чоловіка забрали просто з кабінету та вивезли у невідомому напрямку.
Росіяни полонили посадовця, бо той відмовився працювати під їхнім прапором. Та протест тривав не довго — окупанти жорстко розігнали рятувальників та схопили одного з учасників мітингу.
А в Мелітополі люди потерпають від нестачі найнеобхідніших ліків, які до міста по спекулятивних цінах нині постачає колаборантка Наталя Долма — очільниця комунальних аптек.
Вона купує медичні препарати в Криму і продає в місті в рази дорожче.
Я можу констатувати той факт, що перший керівник нашого комунального підприємства став колаборантом, — сказав очільник Мелітополя Іван Федоров.
Я можу констатувати той факт, що перший керівник нашого комунального підприємства став колаборантом, — сказав очільник Мелітополя Іван Федоров.
Учора, 20 травня, росіяни завдали ракетного удару по Лозовій у Харківській області. Дивись наслідки обстрілу.