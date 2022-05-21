Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 травня

Деякі експерти прогнозують, що психологічний злам противника відбудеться, коли половина його особового складу назавжди відправиться у категорію “хороших” росіян. Інші ж стверджують, що все вирішиться за два-три тижні.

Однак ми ж знаємо, що жити стане спокійніше тільки тоді, коли останній загарбник перестане ходити нашими рідними стежками. А поки мирному населенню ліпше обережно обирати для себе дорогу.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 21 травня 2022 року

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Сіверському напрямку, з метою уточнення положення наших підрозділів, противник здійснює повітряну розвідку.

На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів.

Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступ, намагається оволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не має.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав.

У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів наших військ.

З метою перешкоджання наступу наших підрозділів ворог провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про договір, що зможе гарантувати компенсацію втрат мирного населення.