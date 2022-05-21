Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 мая

Некоторые эксперты прогнозируют, что психологический слом противника произойдет, когда половина его личного состава навсегда отправится в категорию “хороших” россиян. Другие же утверждают, что все решится через две-три недели.

Однако может быть так, что жить станет спокойнее только тогда, когда последний захватчик перестанет ходить по нашим тропам. А пока мирному населению лучше осторожно выбирать себе дорогу.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 21 мая 2022 года

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

На Северском направлении с целью уточнения положения наших подразделений противник осуществляет воздушную разведку.

На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова.

На Славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов.

Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населённого пункта Попасна, удачи не имеет.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

С целью препятствования наступлению наших подразделений враг провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидов Брод.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о договоре, что сможет гарантировать компенсацию потерь мирного населения.