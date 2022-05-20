Люблю вас! Не подведу! Владимир Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру вечером 20 мая. Рассказываем, о чем говорил глава государства.
– Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь.
На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.
Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине, добавил Зеленский.
Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине, добавил Зеленский.
Напомним, ранее мы как, командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором рассказал подробности спецоперации на металлургическом комбинате Азовсталь.