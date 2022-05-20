Люблю вас! Не подведу! Владимир Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру вечером 20 мая. Рассказываем, о чем говорил глава государства.

– Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь.

На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

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Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по Украине, добавил Зеленский.

Главное из обращения Владимира Зеленского:

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по Харьковськой области. В городе Лозовая оккупанты уничтожили дом культуры. Оккупанты ударили также по Одесской области, по Полтавской, по Житомирской. Продолжают попытки наступления на Донбассе. Они уничтожили Рубежное и Волноваху, как Мариуполь. Стараются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами. Делают все, чтобы вытравить жизнь в Херсонской области, в тех районах Запорожской области, куда они зашли.

Говорил сегодня об ответственности России за эту войну и с представителями Ирландии, посетившими Украину. Главы обеих палат ирландского парламента были в Киеве, и мы провели с ними содержательные переговоры.

Хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас.

202 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. В общей сложности за время полномасштабной войны уже более 14 тысяч наших защитников и защитниц были награждены за храбрость и эффективность в обороне страны и в помощи нашим людям.

Полное видео обращения Зеленского 20 мая

Напомним, ранее мы как, командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором рассказал подробности спецоперации на металлургическом комбинате Азовсталь.