Люблю вас! Не підведу! Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу ввечері 20 травня. Розповідаємо, про що говорив глава держави.
– Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат.
На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.
Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні,- додав Зеленський.
Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні,- додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше ми як, командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів подробиці спецоперації на металургійному комбінаті Азовсталь.