Люблю вас! Не підведу! Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу ввечері 20 травня. Розповідаємо, про що говорив глава держави.

– Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат.

На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

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Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по Україні,- додав Зеленський.

Головне зі звернення Володимира Зеленського :

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по Харківщині. В місті Лозова окупанти знищили будинок культури. Окупанти вдарили також по Одеській області, по Полтавщині, по Житомирщині. Продовжують спроби наступу на Донбасі. Вони знищили Рубіжне і Волноваху, як Маріуполь. Намагаються зробити те саме з Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами. Роблять все, щоб витравити життя на Херсонщині, в тих районах Запорізької області, куди вони зайшли.

Говорив сьогодні про відповідальність Росії за цю війну і з представниками Ірландії, які відвідали Україну. Голови обох палат ірландського парламенту були в Києві, і ми провели з ними змістовні переговори.

Хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас.

202 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч наших захисників і захисниць були нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни й в допомозі нашим людям.

Повне відео звернення Зеленського 20 травня

Нагадаємо, раніше ми як, командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів подробиці спецоперації на металургійному комбінаті Азовсталь.