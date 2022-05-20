У п’ятницю, 20 травня, командир полку Азов підполковник Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів подробиці спецоперації на металургійному комбінаті Азовсталь.
Він заявив, що вище військове керівництво віддало наказ: припинити оборону міста й зберегти життя військовослужбовців гарнізону.
Попри важкі бої, бійці Азова тримали натиск ворога і наголошували на трьох найважливіших умовах:
Цивільних вдалося евакуювати. Важкопоранені отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставою на підконтрольну Україні територію, каже Прокопенко.
Щодо загиблих героїв, процес триває.
Щодо загиблих героїв, процес триває.
Командир полку Азов висловив сподівання, що невдовзі загиблих героїв зможуть з почестями поховати їхні рідні.
Нагадаємо, 16 травня розпочалась евакуація з Азовсталі українських військових. Під час першої хвилі евакуації з металургійного комбінату вдалося вивезти 53 важкопоранених бійця та ще 211 військових гарнізону. Вся найважливіша інформація про спецоперацію з евакуації бійців Азова зібрана тут.