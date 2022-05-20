Три важнейших условия! Командир полка Азов рассказал подробности спецоперации

В пятницу, 20 мая, командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором рассказал подробности спецоперации на металлургическом комбинате Азовсталь.
Он заявил, что высшее военное руководство страны отдало приказ: прекратить оборону города и сохранить жизни военнослужащих гарнизона.
Несмотря на тяжелые бои, бойцы Азова держали натиск врага и настаивали на трех важнейших условиях:
Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь, их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию, говорит Прокопенко.
Относительно погибших героев процесс продолжается.
Относительно погибших героев процесс продолжается.
Командир полка Азов выразил надежду на то, что вскоре погибших героев смогут с почестями похоронить их родные.
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из Азовстали. Во время первой волны эвакуации из металлургического комбината удалось вывезти 53 тяжелораненых бойца и еще 211 военных гарнизона. Вся самая важная информация о спецоперации по эвакуации бойцов Азова собрана здесь.