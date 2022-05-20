Ракетний удар по місту Лозова: розповідаємо, що відомо

Сьогодні, 20 травня, російські військові обстріляли місто Лозова Харківської області. Ракетний удар завдали по будинку культури, який нещодавно відреконструювали.
Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив, що постраждало щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина.
Снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00, нині триває гасіння пожежі та розбір завалів, повідомили у ДСНС регіону.
— Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість, — прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.
Момент влучання ракети потрапив на відео.
Українські військові звільнюють населені пункти та навіть дійшли до кордонів Харківської області. Раніше ми розповідали, як живе звільнена Кутузівка на Харківщині.