Заїжджали на подвір’я танком та цілили впритул. Як виглядає Бородянка після російської окупації

У звільнені міста і села на Київщині поступово повертаються люди. І одразу беруться за роботу — прибирати вулиці й розбирати завали будинків. В одній тільки Бородянці центр міста, за попередніми оцінками, знищений на 90%.

У всьому селищі розбито близько тисячі будинків. Історії тих, хто пережив бомбардування й окупацію, втратив друзів і сусідів, але повернувся у рідну домівку з надією відбудуватися — у сюжеті Вікон.

Бородянка — селище, де важко знайти вцілілу будівлю. На центральній вулиці кожна багатоповерхівка знищена росіянами. Далі від центру — приватний сектор, там повністю знищені півтисячі будинків, ще стільки ж — пошкоджені. Попри це, люди повертаються до Бородянки. Навіть садять картоплю.

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Ігор висаджує город у перерві між прибиранням завалів власного будинку. В оселю чоловіка росіяни поцілили з танку. Його батьки вижили лише тому, що коли Ігор почув ворожий танк, вмовив їх сховатися в погребі.

Ігор каже, що сиділи в льосі чотири доби. Потім 3 березня чоловіку з батьками вдалося виїхати, а щойно Київщину звільнили, вони повернулися додому.

Будинку навпроти немає зовсім. У ньому жили шестеро людей. Усі загинули від російської авіабомби. Ті будівлі, що лишалися вцілілими, окупанти грабували та псували, на подвір’я заїжджали танком.

По сусідству з Бородянкою — Загальці, про них менше говорили ЗМІ, проте тут жодного вцілілого будинку. Люди повертаються в руїни й відразу ж беруться за роботу. Під ногами досі скло та гільзи, тож люди прибирають вулиці.

Кілька тижнів тому рятувальники закінчили розбирати завали у Бородянці, під ними знайшли щонайменше 40 людей.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну і хочуть влаштувати голод. Раніше ми розповідали, що окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин.