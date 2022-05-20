Ракетный удар по городу Лозовая: рассказываем, что известно

Сегодня, 20 мая, российские военные обстреляли город Лозовая в Харьковской области. Ракетный удар нанесли по зданию культуры, который недавно реконструировали.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил, что пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

Снаряд попал в одно из зданий около 15:00, сейчас идет тушение пожара и разбор завалов, сообщили в ГСЧС региона.

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— Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость, — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Момент попадания ракеты попал на видео.

Украинские военные освобождают населенные пункты и даже дошли до границ Харьковской области. Раньше мы рассказывали, как живет освобожденная Кутузовка в Харьковской области.