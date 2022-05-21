Митинг пожарных в Энергодаре и гуманитарный кризис в Мелитополе — как живет Запорожская область сегодня

Оккупированные города Запорожья не подчиняются захватчикам и коллаборантам несмотря на бешеное давление и гуманитарный кризис.
Накануне в оккупированном Энергодаре спасатели вышли на акцию протеста и требуют освобождения из плена своего похищенного руководителя.
Несколько сотен пожарных выстроились в городе и включили сигналы спецавтомобилей. Спасатели возмущены похищением своего главы Виталия Трояна. Мужчину забрали прямо из кабинета и вывезли в неизвестном направлении.
Россияне взяли в плен чиновника, потому что тот отказался работать под их флагом. Но протест длился не долго — оккупанты жестко разогнали пожарных и схватили одного из митингующих.
А в Мелитополе люди страдают от нехватки необходимых лекарств, которые в город по спекулятивным ценам ныне поставляет коллаборантка Наталья Долма — глава коммунальных аптек.
Она покупает медицинские препараты в Крыму и продает в городе в разы дороже.
Я могу констатировать тот факт, что первый руководитель нашего коммунального предприятия стал коллаборантом, — сказал глава Мелитополя Иван Федоров.
Я могу констатировать тот факт, что первый руководитель нашего коммунального предприятия стал коллаборантом, — сказал глава Мелитополя Иван Федоров.
Вчера, 20 мая, россияне нанесли ракетный удар по Лозовой в Харьковской области. Смотри последствия обстрелов.