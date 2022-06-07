Украина

Гуманитарный кризис и колбаса от 400 грн: Иван Федоров о ситуации в Мелитополе

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июня 2022, 22:04

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Они — тоже воины. Как украинские медики из Мариуполя стали Врачами без границ

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