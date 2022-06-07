Гуманитарный кризис и колбаса от 400 грн: Иван Федоров о ситуации в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в городе, ценах на продукты и гуманитарном кризисе.
Уже седьмой день в городе информационная блокада, оккупанты полностью отключили украинских операторов. Однако также не работают те российские псевдооператоры, карточки которых продают захватчики.
Оккупанты два дня назад, 5 июня, начали собираться и покидать блокпосты в Мелитопольском и других районах. Основных версий, почему так происходит, существует две.
Ситуация за последние пять дней только ухудшилась. Однако, несмотря на то, что Украина выполняет свои обязательства и выплачивает зарплаты и социальные платежи, существует проблема в том, чтобы снять деньги с банкоматов.
Кроме того, те продукты, которые завозятся с временно оккупированного Крыма, стоят в три-четыре или даже больше раз дороже, чем на контролируемых Украиной территориях.
Например, колбаса в Мелитополе сейчас стоит от 400 грн и ее качество довольно сомнительное.
Например, колбаса в Мелитополе сейчас стоит от 400 грн и ее качество довольно сомнительное.
Поэтому гуманитарный кризис в городе ухудшается с каждым днем. Та же ситуация и с поставкой медикаментов. Каждый день волонтеры, рискуя собственной жизнью, доставляют в город лекарства, без которых не смогут выжить местные жители. Однако централизованных доставок, конечно, пока нет.
Но сейчас есть сообщения с городом и люди, желающие покинуть Мелитополь, могут выехать на собственном транспорте или с кем-то на контролируемую Украиной территорию.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают аграрии в Запорожской области и как сказывается на роботе временная оккупация значительной части района.