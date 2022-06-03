Готовы отдавать остатки даром: как на самом деле работают аграрии на Запорожье

Круг за кругом аграрии опрыскивают подсолнечник на полях недалеко от Запорожья. Это правильно делать ночью, когда не так жарко, впрочем, учитывая требования светомаскировки, приходится работать утром под канонаду взрывов.

Механизатор Артур Борисов рассказывает, что раньше они могли работать всю ночь, а теперь могут начинать работу с трех или четырех часов утра и продолжают до обеда.

Российская агрессия нанесла мощный удар по некоторым агрокомпаниям. К примеру, предприятие Славутич потеряло почти семь тысяч гектаров посевов в Ореховском районе, где продолжаются активные бои.

Оттуда вывозят торопливо зерно, технику и работников. Переехать уже успело более сотни человек. Также удалось вывезти около четырех-пяти тысяч тонн зерна и практически половину всей техники.

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В общей сложности предприятие контролирует 11 тысяч гектаров, где озимые, горох и подсолнечник. Аграрии уверяют, что, несмотря на временную оккупацию некоторых населенных пунктов, урожай будет щедрым. Однако единственная проблема состоит в том, чтобы продать его и импортировать зарубежному покупателю.

Пока российские оккупанты блокируют порты – продавать и доставлять за границу сельхозпродукцию морем невозможно, а железная дорога подобных ее объемов – не осилит.

Сами аграрии рассказывают, что готовы отдавать остатки старого урожая и даром, лишь бы было, где хранить новый.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем угрожает Украине и миру блокада украинских портов и какие варианты преодоления кризиса.