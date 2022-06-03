Ладні віддавати залишки задарма: як насправді працюють аграрії на Запоріжжі

Коло за колом аграрії оприскують соняшник на полях неподалік Запоріжжя. Це правильно робити вночі, коли не так спекотно, втім, зважаючи на вимоги світломаскування, доводиться працювати зранку під канонаду вибухів.

Механізатор Артур Борисов розповідає, що раніше вони могли працювати всю ніч, а тепер мають змогу розпочинати роботу з третьої або четвертої години ранку і продовжують до обіду.

Російська агресія завдала потужного удару по деяких агрокомпаніях. Наприклад, підприємство Славутич втратило майже сім тисяч гектарів посівів в Оріхівському районі, де тривають активні бої.

Звідти вивозять похапцем зерно, техніку та працівників. Переїхати вже встигло понад сотню людей. Також вдалось вивезти ще близько чотирьох-п’яти тисяч тонн зерна та практично половину усієї техніки.

Зараз також дивляться

Загалом підприємство контролює 11 тисяч гектарів, де озимина, горох та соняшник. Аграрії запевняють, що попри тимчасову окупацію деяких населених пунктів, врожай буде щедрим. Однак єдина проблема в тому, щоб продати його та імпортувати зарубіжному покупцеві.

Допоки російські окупанти блокують порти – продавати та доправляти за кордон сільгосппродукцію морем неможливо, а залізниця подібних її обсягів – не подужає.

Самі аграрії розповідають, що ладні віддавати залишки старого врожаю й задарма, аби було лише, де зберігати новий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим загрожує Україні та світу блокада українських портів та які є варіанти подолання кризи.