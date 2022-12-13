Про закінчення війни, смерть Путіна та про життя зараз — інтерв’ю Володимира Зеленського на Netflix

Закордонні ЗМІ проявляють неабиякий інтерес до України. Багато з них хочуть поспілкуватися з президентом, першою леді, військовим керівництвом. Тому вони долають чималий шлях і, попри небезпеку, приїжджають в Україну.

Американський телеведучий Девід Леттерман взяв інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського. На Netflix уже вийшов новий епізод шоу Мій наступний гість. Під час розмови Зеленський розповів про війну та її закінчення, смерть Володимира Путіна і звільнення усіх українських територій.

Про звичку до сирен

Володимир Зеленський пояснив, що з часом українці звикли до сирен, але це щоденне нагадування, що війна триває.

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— Була така ейфорія, коли був деокупований Київ, Київщина. Але війна не закінчилась. І те, що не вбивають твого сусіда або близького, — вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. Це нагадування про те, що десь там хтось віддає своє життя за твоє, — наголосив він.

Як залишатись людиною під час війни

Президент України висловив невпевненість у тому, що війна міняє людей. Проте він підкреслив, що залишатися людиною — це вибір, і складний, адже ненависть до ворога зростає щодня.

— Війна — це інші умови існування. Умови, за яких ви залишаєтесь людиною або перетворюєтесь на звіра, терориста, мародера, ґвалтівника. Ми всі бачили наслідки російської окупації.

Треба відкидати ненависть, воювати за правилами, залишатись людиною. Це складний вибір, — визнав він.

Також Зеленський розповів про свій щоденний графік під час війни. Зазвичай це ранній підйом о 05:30–06:00, якщо не відбулося чогось критичного. Потім військова нарада і трохи часу, щоб поспілкуватися з дружиною та дітьми.

Про смерть Володимира Путіна

Володимир Зеленський висловив думку, що багато росіян продовжують вірити Володимиру Путіну. На його думку, якщо той помре, війни не буде, адже у РФ панує авторитарний режим. Він навів приклад з подібною ситуацією у Радянському Союзі.

— Такий час був у Радянського Союзу, зупинилося все. Тому, я вважаю, якщо його (Путіна — ред.) не буде — їм (росіянам — ред.) буде складно, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою, — зауважив Зеленський.

Також Зеленський підмітив, що російському керівництву більше ніхто не тисне руку. Країну не допускають до змагань та ігнорують у культурному просторі. Це є прикладом ізоляції — єдиної правильної реакції міжнародної спільноти на дії Кремля.

Крім цього, Володимир Зеленський вважає малою ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України. Адже Володимир Путін боїться смерті й любить життя. Тому навіть зустрічі проводить за довгим столом, щоб не заразитися коронавірусом.

Про терміни закінчення війни

— Я відповідальна особа, і я розумію, що це значить для людей — почути, коли закінчиться війна. Це головне питання. Я не граю з такими речами, — сказав він.

Однак він сказав, що вважатиме перемогою той день, коли Україна відвоює всі свої території й вийде на кордони.

Президент наголосив, що закінчення війни — це не заморожування конфлікту, тож вона закінчиться тільки після деокупації наших земель.

— Найголовніше, щоб США, суспільство знало і не збилося з цього курсу, з цього шляху підтримки України. Щоб воно знало, що ми воюємо і за них також, — повідомив президент, додавши, що Україна стоїть на захисті демократії.

Україну підтримує цивілізований світ. Представники багатьох країн наголошують, що Україна має звільнити свої території й сама визначати, чи готова до переговорів. Раніше у своєму інтерв’ю голова МЗС Великої Британії розповів про підтримку України.

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Фото: скриншот з відео