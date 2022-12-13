Інтерв'ю

Про закінчення війни, смерть Путіна та про життя зараз — інтерв’ю Володимира Зеленського на Netflix

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Грудня 2022, 10:30
Інтерв’ю Володимира Зеленського на Netflix: про смерть Путіна та кінець війни

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