В сумке даже автомат поместится: история украинской пулеметчицы Ланы

Здесь готовят защищать родную землю и мужчин, и женщин одинаково хорошо. 47-й штурмовой батальон уже стал полноценной ОМБр Магура.
Командиры — легендарные Александр Сак и Иван Шаламага. Непрерывное обучение, качественная внутренняя культура и взаимоуважение между всеми звеньями внутри подразделения — основной приоритетный принцип бригады.
Служит там немало женщин — это и снайперы, и пулеметчики, и боевые медики. Среди них и пулеметчица Лана.
Она рассказывает, что раньше любила походы, байдарки, прыгала с парашютом. А теперь пришлось полюбить еще и пулемет.
Не оставила шансов на отступление Лана и работникам военкомата, когда пришла и сказала, что ей не имеют права отказать в оформлении военного билета. Говорит, что решение служить было осмысленное.
Это мой путь, это мой выбор был однозначно.
Это мой путь, это мой выбор был однозначно.
В гражданской жизни Лана оставила бизнес. Производила системы автоматического полива под ключ. Нравилось дело тем, что можно было озеленить двор и делать жизнь красивее.
Но теперь Лана может делать свою землю чище оккупантов. Ее муж тоже служит, поэтому прилагается к общему делу.
В пулеметном взводе Ланы большинство мужчин. Но молодую женщину это никак не ограничивает. Сексизма в подразделении нет. Говорит, что господствует партнерство и опора, а иначе никак.
Наряду с такими, как Лана, сегодня должен стать каждый украинец, говорят ее собратья. Потому что защита родительского дома — это не выбор, а обязанность каждого.
Я в них уверена. Они пообещали, что будут меня защищать и не бросят. Я им верю.
Я в них уверена. Они пообещали, что будут меня защищать и не бросят. Я им верю.
Ее оружие — тоже теперь для нее хороший друг. Американский пулемет Браунинг М2 — большой и тяжелый, но девушка нашла к нему подход.
Но о привычных вещах Лана тоже не забывает. Правда, теперь вместо косметички у пулеметчицы все самое необходимое на собрании. Но есть и чисто девичьи вещи.
Я тебе скажу больше — сюда даже автомат уместится. Это же женская сумка.
Я тебе скажу больше — сюда даже автомат уместится. Это же женская сумка.
И послевоенные мечты у Ланы уже есть. Стремится увидеть пингвинов как из известного мультфильма. А еще побывать в лагере Эвереста.
А пока она готова к бою. В бригаде не проходит и дня, чтобы не научили чему-то новому. Постоянное развитие — главный принцип подразделения. Это Лана почувствовала на себе и призывает других последовать примеру.
Также раньше мы рассказывали историю военной Хулиганки о решении пойти воевать и сильных украинок.
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