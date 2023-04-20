Рассказы

В сумке даже автомат поместится: история украинской пулеметчицы Ланы

Оксана Михайлова 20 апреля 2023, 17:00
історія кулеметниці Лани
Фото: Facebook

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