В сумке даже автомат поместится: история украинской пулеметчицы Ланы

Здесь готовят защищать родную землю и мужчин, и женщин одинаково хорошо. 47-й штурмовой батальон уже стал полноценной ОМБр Магура.

Командиры — легендарные Александр Сак и Иван Шаламага. Непрерывное обучение, качественная внутренняя культура и взаимоуважение между всеми звеньями внутри подразделения — основной приоритетный принцип бригады.

Служит там немало женщин — это и снайперы, и пулеметчики, и боевые медики. Среди них и пулеметчица Лана.

Она рассказывает, что раньше любила походы, байдарки, прыгала с парашютом. А теперь пришлось полюбить еще и пулемет.

Не оставила шансов на отступление Лана и работникам военкомата, когда пришла и сказала, что ей не имеют права отказать в оформлении военного билета. Говорит, что решение служить было осмысленное.

Это мой путь, это мой выбор был однозначно.

В гражданской жизни Лана оставила бизнес. Производила системы автоматического полива под ключ. Нравилось дело тем, что можно было озеленить двор и делать жизнь красивее.

Но теперь Лана может делать свою землю чище оккупантов. Ее муж тоже служит, поэтому прилагается к общему делу.

В пулеметном взводе Ланы большинство мужчин. Но молодую женщину это никак не ограничивает. Сексизма в подразделении нет. Говорит, что господствует партнерство и опора, а иначе никак.

Наряду с такими, как Лана, сегодня должен стать каждый украинец, говорят ее собратья. Потому что защита родительского дома — это не выбор, а обязанность каждого.

Я в них уверена. Они пообещали, что будут меня защищать и не бросят. Я им верю.

Ее оружие — тоже теперь для нее хороший друг. Американский пулемет Браунинг М2 — большой и тяжелый, но девушка нашла к нему подход.

Но о привычных вещах Лана тоже не забывает. Правда, теперь вместо косметички у пулеметчицы все самое необходимое на собрании. Но есть и чисто девичьи вещи.

Я тебе скажу больше — сюда даже автомат уместится. Это же женская сумка.

И послевоенные мечты у Ланы уже есть. Стремится увидеть пингвинов как из известного мультфильма. А еще побывать в лагере Эвереста.

А пока она готова к бою. В бригаде не проходит и дня, чтобы не научили чему-то новому. Постоянное развитие — главный принцип подразделения. Это Лана почувствовала на себе и призывает других последовать примеру.

Также раньше мы рассказывали историю военной Хулиганки о решении пойти воевать и сильных украинок.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!