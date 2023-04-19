Где бы я ни была, в Украине я — дома! История военной Хулиганки о решении пойти воевать и сильных украинках

В ВСУ служат около 60 тыс. женщин. После 24 февраля они наравне с мужчинами борются за свободу нашей страны. Хотя некоторые решили присоединиться к обороне Украины еще до начала полномасштабного вторжения.

Военная Владислава с позывным Хулиганка занимает должность стрелка. Она пришла в военкомат еще в начале февраля 2022 года, сначала работала в штабе, а потом попросилась в боевое подразделение, чтобы помогать своим собратьям.

Свою историю о решении встать на защиту Украины, талисмане на фронте, фейках россиян и силе украинских женщин она рассказала для Вікон.

Сейчас также смотрят

Была единственной девушкой, которая пришла в военкомат

Владиславе — 23 года, она рассказывает, что последние восемь месяцев до 24 февраля 2022 года работала офис-менеджером в компании клинических исследований, а вообще по профессии — фитнес-тренер. Девушка училась в университете и пять лет работала тренером. Но пандемия коронавируса заставила сменить профессию.

— Случился карантин, и я пошла на работу в офис, чтобы как-то проживать в Киеве, — делится Владислава.

Она еще в начале февраля решила присоединиться к территориальной обороне столицы.

— Я увидела по телевизору в новостях репортаж о территориальной обороне Киева. Это было 2 февраля, а 4 февраля я уже пошла в военкомат становиться в очередь. Я пришла, там была очередь, наверное, людей 50. Но из-за того, что я звонила командиру батальона заранее, за мной вышли.

Мне были очень рады, когда я туда пришла, потому что я была единственная девушка на тот момент. Все очень обрадовались мне и ждали, когда я уже приду снова подавать документы, ведь сначала я приходила на собеседование.

Меня сразу взяли, с этим трудностей не было.

О происхождении позывного Хулиганка

Такой позывной Владислава получила 24 февраля, когда в военкомате были безумные очереди из добровольцев. Ей пришлось проявить характер и успокаивать людей, которые пытались как можно быстрее пройти бюрократические процедуры.

— 24 февраля, когда я прибыла в военную часть где-то в 11:00, было очень много людей. Все бегали, суетились. Все хотели получить оружие и защищать Киев.

Меня посадили принимать документы у пришедших — подписывать так называемый контракт, чтобы был хоть какой-то учет людей, которым мы выдаем оружие и которых берем в наш строй.

Она вспоминает, что тогда многие ломились в кабинет, чтобы сразу подписывать контракт и забирать оружие. Владислава сидела в кабинете с начальником разведки и заместителем командира батальона. Отмечает, что кабинеты были очень маленькими. В него зашло десять человек, если не больше.

— Все что-то говорили, дергали меня, толкали и кричали: “Давайте контракт”. Я встала, стукнула рукой по столу и сказала: “Ану тишина! Давайте по одному!”

Начальник разведки в этот момент стоял рядом со мной и сказал: “Ого! Хулиганка!”. Так оно ко мне прицепилось и закрепилось за мной.

Девушка говорит, что сейчас на фронте тоже может “построить” своих собратьев, когда это нужно.

О желании перевестись в боевое подразделение

Первые два месяца полномасштабного вторжения Владислава была в группе персонала и занималась документами, но сидеть на одном месте с бумажками не хотела.

— Я попросилась в боевое подразделение, сказала: “Возьмите меня, пожалуйста, к себе, я хочу быть полезной здесь, а не в штабе”, — вспоминает девушка.

Она добавляет, что стрелки тоже нужны на фронте, поэтому она перевелась в другое подразделение.

Хочу и могу быть полезной собратьям, подставлять свое плечо и стоять в одном строю со всеми. Но я не врач, брать такую ответственность на себя не хотела.

С чем сталкиваются женщины на фронте

Сейчас в армии служит много женщин, однако система все же более разработана “под мужчин”. Женщинам давали несложную работу и “безопасные” должности. Владислава убеждена, что такая дискриминация была и еще, наверное, будет какое-то время.

— Женщину воспринимают не как воина, а как женщину. Как лицо “слабого пола”, которое в некоторых моментах не может выдерживать такие большие физические нагрузки как мужчины.

Это было, есть и будет, пока женщину не будут воспринимать на одном уровне с мужчиной.

Бывает так, что должен быть выезд на боевое задание, а тебя как девочку жалеют и не берут. Ты пытаешься доказать, что ты такая же, как и все, просишь, но слово командира — закон, — рассказывает она.

Девушка отмечает, что это зависит от командира. Ведь есть такие, кто на выполнение боевых задач не берут даже женщин-медиков.

— Женщина выполняет функцию матери в будущем, для воспитания следующего поколения, чтобы дети росли в свободной стране и чтобы их было побольше. Именно поэтому некоторые командиры не выпускают женщин на боевые задачи, чтобы в будущем было кому продолжать наш род. Есть командиры, которые из-за этого вообще не беспокоятся, отпускают девушек на боевые задания, а там может произойти что угодно.

По-моему, здесь есть две стороны. С одной стороны, я согласна с тем, что девушек не выпускают на боевые задания, ведь они бывают разные. Бывает, группа выходит и не возвращается.

Здесь есть свои “за” и “против”. Конкретного ответа нет, — рассуждает военная.

На вопрос, чего ей не хватает на фронте как женщине, в шутку отвечает и смеется: “Наверное, масочек для лица, маникюра, хорошей прически, удобной одежды”.

Хулиганка отмечает, что есть определенные моменты, которые могут вызвать затруднения на службе.

— Не всегда есть возможность выделить для женщины, которая может быть одной в подразделении, отдельное спальное место или комнату, если это дом. Даже чтобы провести свои “женские обряды” вечером после выполнения задач, в плане гигиены, нужно выжидать момент, когда никого не будет рядом. А такие моменты бывают очень редко.

Вообще, быстро адаптируешься к условиям. Страшных глобальных проблем нет, — делится она.

Что помогает держаться на фронте

Владислава у родителей единственная дочь, именно они помогают ей держаться на фронте. Хотя, конечно, они были не в восторге от идеи дочери присоединиться к службе, особенно когда к Киеву подбирались захватчики.

— Они постоянно говорили: “Ребенок, езжай домой”. Просили ехать к ним в Черкасскую область. Но я говорила, что я дома и никуда уезжать не собираюсь. Говорила, что это мое решение, и им надо с этим смириться.

Я дома, в Киеве, Черкасской области, Закарпатье, Донецке. Где бы я ни была в Украине — я дома и бежать не собираюсь.

Я сказала, что пришла сюда ради них, чтобы защитить их. Через несколько недель они смирились с этим решением. Я понимаю, что им тоже тяжело. Они, наверное, каждую минуту беспокоятся обо мне, но иначе уже никак, — говорит военная.

Девушка отмечает, что в ее подразделении хорошие отношения, ее воспринимают как сестру.

Бывают, конечно, разногласия. Даже в самых дружных семьях бывают какие-то маленькие конфликты, но они очень быстро решаются. Мы все стоим вместе бок о бок.

О талисмане

Девушка рассказала о своем маленьком талисмане, который всегда с ней.

— У меня есть чашка, которую мне подарила мама, когда я летом приезжала к ним, на ней написано: “Верю в ВСУ”. Эта чашка всегда со мной, где бы я ни была.

Я смотрю на эту чашку, пью из нее кофе или чай и сразу вспоминаю маму, как она меня обнимает и называет птичкой. Это сразу как бальзам на душу. Вот это и есть мой талисман — подарок мамы.

Владислава признается, что больше всего скучает по мирному времени, которое было еще до 2014 года, когда никто не приходил на нашу землю с оружием.

— Когда ты утром просыпался(-лась) и знал(-а), что ты сегодня будешь делать. А сейчас ты утром просыпаешься и не знаешь, что случится через пять минут. Это пугает больше всего, — говорит она.

О фейках россиян

Не стоит забывать, что современная война также и информационная. Россияне распространяют много фейков, в том числе и об ВСУ. Владислава уверяет, что россияне распространяют ложную информацию, потому что боятся.

— У них на пропаганде и фейках построена вся страна. У них так было всегда: “У кого-то все плохо, а у нас все хорошо, мы — молодцы”. У них так было еще со времен СССР. У россиян это как образ жизни, они рождаются уже в этой пропаганде. Они так живут и им комфортно, потому что они другой жизни не знают. Украинцы знают, как это, жить в свободной стране, — отмечает она.

Хулиганка рассуждает: людям, которые подвергаются всей этой пропаганде, возможно, нужно быть сильнее и шире открыть глаза, чтобы увидеть, что ВСУ сильнее и духом, и физически, и морально.

Другого выбора, чем победа, у нас нет. Надо больше обращать на это внимание, а не читать, что пишут россияне.

Смотреть на нас. Надо верить, а не просто на что-то надеяться. Ведь именно вера, а не надежда дает толчок, чтобы быть сильнее морально, — убеждена она.

Кроме этого, военным нужно помогать. Не уставать донатить, ведь наши воины многое переживают на фронте. Владислава говорит, что не стоит романтизировать войну, ведь на самом деле нет в ней ничего красивого.

О сильных украинских женщинах

Сейчас многие мужчины пытаются как-то избежать службы, а женщины наоборот — готовы взять в руки оружие. Хулиганка говорит это потому, что украинские женщины всегда были сильными.

— Стереотипы о “слабом поле” пошли из СССР, женщина не имела права голоса, ее считали слабой, говорили, что она ничего не может. Наши женщины были очень сильные не одно столетие назад.

Очень много стереотипов и плохих привычек осталось из СССР в нашей свободной Украине. Мы должны искоренить абсолютно все, что связано с СССР и Россией.

Наши украинки сильные, они это знают, чувствуют и готовы защищать нашу страну. А мужчин, которые прячутся от повесток, я называю мальчиками. Мужчины уже здесь, они уже защищают Украину, несмотря на болезни и все остальное, стоят на страже, — говорит она.

Владислава советует женщинам, желающим присоединиться к армии, быть готовыми ко всему. Говорит верить в себя, тех, кто стоит рядом — в своих собратьев. Верить в нашу победу, идти к этому и не бояться.

Последний вопрос, который мы задали Владиславе: “Как вы?”

— Я замечательно. Я знаю, что мы идем к победе и обязательно победим. На этом держится то, что есть в голове и сердце, потому все хорошо! — акцентировала девушка.

Ранее мы рассказывали историю парамедика Руты о быте и боевых задачах на фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!