Мы — не боги, а люди, которые хотят спасти больше жизней. История парамедика Руты о буднях на фронте

После 24 февраля 2022 года тысячи украинок кардинально изменили свою жизнь, они надели военную форму, взяли в руки оружие и отправились на передовую защищать Украину.

Также изменилась жизнь парамедика Руты. До полномасштабного наступления россиян она 15 лет была на руководящих должностях: была руководителем отдела продаж, руководительницей ресторана, коммерческим директором. Говорит, что всегда работала в команде, потому что она — командный игрок.

Сейчас Рута — старший экипажа кейсэвака в добробате Госпитальеры. Свою историю она рассказала для проекта Землячки.

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Спас ангел-хранитель

Рута рассказывает, как ей удалось выжить в день подрыва Харьковской ОГА. Тогда она ехала в такси к знакомому волонтеру.

— Когда мы уже доехали почти до ворот администрации, таксист высадил меня и сказал, что дальше не поедет. Мне осталось пройти около 20 шагов. Вдруг выскочил военный, закричал и замахал руками, приказал убегать, — вспоминает женщина.

Она рассказывает, что все было, как в немом кино: она быстро села в машину, водитель спокойно сдал назад, но при этом тоже делал все быстро. Машина заехала в арку соседнего двора — раздался взрыв, здание администрации взлетело в воздух.

— Мы быстро рванули назад по улочкам, остались живы благодаря собранности таксиста.

Без слов подали руки друг другу и поздравили с Днем рождения. Наверное, это был мой ангел-хранитель! — рассуждает Рута.

Она делится, что на защиту Украины ее мотивировала стать фраза друга: “Ты нужна! Потому что сейчас очень много работы!”.

— Она меня включила, потому что я понимала, что это борьба за конкретные жизни, — акцентирует парамедик.

Про быт на фронте

Женщина говорит, что быт для нее нормальный. Туалет на улице, но живут в домике, и это радует. Одним из неудобств, рассказывает, является то, что зимой влажные салфетки замерзают и не выполняют свои функции.

— Впрочем, в домике есть печь, а это главное. Топим дровами. Я теперь знаю, что дрова акации держат жар дольше, даже если сырые, — делится опытом она.

Относительно женских потребностей, говорит: совещалась со своим врачом-гинекологом. Решили поставить гормональную спираль Мирена, которая искусственно прекращает менструацию на период использования.

Нас боги берегли, так ребята попросили

Рута рассказывает одну историю с фронта. Однажды ее экипаж присоединился к батальону, где не было медроты. Был бой, экипаж подъехал к командиру, а тот сказал: “Вас мне Бог послал, у меня сейчас продолжается бой, наступление, у нас 30 раненых”.

— Наш экипаж даже не успел обсудить, куда мы едем. Спросили, где раненые. Военный махнул рукой: “Вперед через поле, они в посадке”, — вспоминает парамедик.

Затем военный крикнул и спросил, бронирована ли у медиков машина. Экипаж сказал, что нет.

Тогда пусть берегут вас боги! — сказал командир.

Экипаж заехал на позицию и увидел раненых. Медики загрузили весь салон ранеными, даже в багажник положили тяжелораненых.

— Мне места не осталось. Я осталась с морпехами, нас было девять. Мы побежали в окоп, ребята заняли круговую оборону, спустили меня вниз, закрыли собой.

Каждый раз, когда прилетал рядом снаряд, морпех (молодой парень с позывным Карый) закрывал меня собой, делал это резко, автоматически, но спокойно.

Я тогда удивилась, он же меня не знает, как может отдать за меня свою жизнь?! — делится Рута.

Через полчаса стало ясно, что танк пристрелялся и нужно убегать. Студент сказал ей бежать так, как никогда в жизни, и падать всякий раз, как он скажет.

— У меня было ощущение, что я выплевываю легкие кусками. Я не помню, сколько раз падала и куда, но мы добежали. Через 40 минут нам сказали, что те наши позиции уже заняли россияне, — рассказывает женщина.

Она добавляет, что все это время экипаж пытался с ней связаться, дозвониться, но связи не было.

— Они вовремя доставили раненых, все живы! По дороге их обстреляли, когда летели через открытое поле, но нас же берегут боги, потому что наши ребята так просили, — отмечает парамедик.

Послание украинцам

Рута желает украинцам поддерживать друг друга, запастись терпением, верить и прилагать усилия к изменениям в стране после победы.

Землячкам желаю беречь себя, отдыхать. Не винить себя зря, если есть потери, потому что мы не боги, мы просто люди, которые сильно хотят сохранить жизнь как можно большего количества собратьев, — говорит она.

Ранее мы рассказывали историю боевого медика Марты Демьянчук о работе на фронте, попадании в блиндаж и ПТСР.

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