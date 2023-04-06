Розповіді

Ми — не боги, а люди, які хочуть врятувати якнайбільше життів. Історія парамедикині Рути про будні на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 08:00
Історія парамедикині Рути про побут та завдання на фронті
Фото: Instagram

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