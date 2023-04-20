У сумці навіть автомат поміститься: історія української кулеметниці Лани

Тут готують захищати рідну землю і чоловіків, і жінок однаково добре. 47 штурмовий батальйон уже став повноцінною ОМБр Маґура.

Командири — легендарні Олександр Сак та Іван Шаламага. Безперервне навчання, якісна внутрішня культура та взаємоповага між усіма ланками всередині підрозділу — основний пріоритетний принцип бригади.

Служить там чимало жінок — це і снайперки, і кулеметниці, і бойові медики. Серед них і кулеметниця Лана.

Вона розповідає, що раніше любила походи, байдарки, стрибала з парашутом. А тепер довелось полюбити ще й кулемет.

Не залишила шансів на відступ Лана й працівникам військкомату, коли прийшла та сказала, що їй не мають права відмовити в оформленні військового квитка. Каже, що рішення служити було осмислене.

Це мій шлях, це мій був вибір однозначно.

У цивільному житті Лана залишила бізнес. Робила системи автоматичного поливу під ключ. Подобалась справа тим, що можна було озеленювати подвір’я та робити життя красивішим.

Та тепер Лана може робити свою землю чистішою від окупантів. Її чоловік теж служить, тож докладається до спільної справи.

У кулеметному взводі Лани більшість — чоловіки. Але молоду жінку це ніяк не обмежує. Сексизму в підрозділі немає. Говорить, що панує партнерство та опора, а інакше — ніяк.

Поряд із такими, як Лана, сьогодні має стати кожен українець, кажуть її побратими. Бо захист рідної домівки – це не вибір, а обов’язок кожного.

Я в них впевнена. Вони пообіцяли, що будуть мене захищати та не кинуть. Я їм вірю.

Її зброя — теж тепер для неї гарний друг. Американський кулемет Браунінг М2 — великий і важкий, але дівчина знайшла до нього підхід.

Та про звичні речі Лана теж не забуває. Щоправда, тепер замість косметички в кулеметниці все найнеобхідніше на зборах. Але є і суто дівочі речі.

Я тобі скажу більше — сюди навіть автомат вміститься. Це ж жіноча сумка.

І післявоєнні мрії Лана вже має. Прагне побачити пінгвінів як з відомого мультфільму. А ще — побувати в таборі Евересту.

А поки вона готова до бою. У бригаді не минає і дня, аби не навчили чогось нового. Постійний розвиток — головний принцип підрозділу. Це Лана відчула на собі та закликає інших брати приклад.

Також раніше ми розповідали історію військової Хуліганки про рішення піти воювати та сильних українок.

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