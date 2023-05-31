Мені не вистачило знань, що робити, коли в дім прилітає…Розповідь киянки про те, що відбувається після прильоту

Українці за час війни навчилися багатьом речам. Деякі з них життєво необхідні, а інші — просто страшні. Хочеться, аби лиха не сталося, але ці знання можуть врятувати життя. Читай, що робити, якщо в дім влучили — розповідь киянки з власного досвіду.

Атака по Києву: історія киянки від першої особи

Сьогодні ми розповімо історію Олесі Бондаренко. В її дім влучили уламки. Вона поділилася, як це сталося, та що потрібно робити після цього.

Нехай вам не знадобиться, але мені не вистачило знань, що робити, коли прилітає, і ти виживаєш, — починає розповідь жінка.

Усе почалося з повітряної тривоги. Олеся ховалася у ванній кімнаті. Спершу вона почула гул та удар. Її відкинуло назад. Потім стався вибух. Почав відчуватися запах гару. Олеся розгубилася, тому подзвонила мамі.

Потім вона вирішила схопити свої речі та ховатися поза квартирою. У піжамі вона взяла речі, вибігла на сходову клітку. Ліфти на ній були вибиті силою удару та втягнуті всередину. Навколо був дим та сморід, сходи були завалені.

Жінка спробувала постукати до сусідів, на щастя, вони ще були вдома. У квартирі військовий почав давати вказівки, що слід робити.

Він сказав мочити рушники, щоб ми могли дихати, бо ніхто не розумів, що там на поверхах, а сам пішов чистити вихід, — розповідає Олеся Бондаренко.

— От я йду, ніби в найкращому і найгіршому 7D кіно у своєму житті. У дворі немає де ступити, все у величезному камінні, бетоні, склі, машини всі потрощені, шматок будинку горить і з нього сиплеться все вниз. Пішли на паркінг, де було відносно безпечно на тлі всієї іншої площі.

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Одна сторона будинку стояла цілою та неушкодженою, а друга — потрощена. Спершу жінку забрали батьки, та потім довелося повернутися, щоб забрати авто, яке вціліло завдяки паркінгу.

Далі Олеся розповіла, що відбувається після того, як ракета чи уламки влучають у дім:

Спершу беруть покази. Потрібно мати документи поруч. Жінка сказала, що процес цей довгий та неприємний. Подзвонити в поліцію та повідомити, що сталося. Далі дають можливість зайти у квартиру. Там роблять огляд збитків, фотографують, складають документи. Їх потрібно ретельно прочитати та зробити фото. Потім потрібно оформити документи в Дії.

Головне — тримати себе в руках, бо в житті все у 10 разів гірше. А далі чекати. Скільки — вам ніхто не скаже, як і що робити і як жити далі, — каже Олеся.

Олеся каже, що вона відразу пішла прибирати у квартирі, викидати скло та протирати пил. Це морально допомогло їй хоча б трохи. Далі потрібно робити ремонт.

Жінка каже, що правило двох стін дійсно врятувало їй життя. Тому вона бажає, щоб такого нікому не довелося пережити.

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