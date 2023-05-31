Розповіді

Мені не вистачило знань, що робити, коли в дім прилітає…Розповідь киянки про те, що відбувається після прильоту

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Травня 2023, 12:00
Що робити, якщо в дім влучили — розповідь з власного досвіду
Фото: Instagram

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