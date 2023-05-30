Росія не полишає своїх спроб завдати руйнівних ударів по Києву. За останні кілька днів зросла щільність атак ворога, адже вчора, 29 травня, він атакував столицю двічі. У ніч проти 30 травня Росія знову атакувала Київ. Повітряна тривога тривала близько трьох годин, вибухи було чути у різних районах столиці. На жаль, є пошкодження від падіння уламків.

Наслідки атаки Києва безпілотниками 30 травня

— Лік не на дні, а на години. Така теперішня щільність повітряних атак Києва росіянами. За останні 24 години ворог здійснив вже три напади. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА.

Ця крайня повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно боєприпасами Shahed, — повідомили у КМВА.

За словами адміністрації, напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже три години.

Вибухи у Дарницькому районі

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків в приватний будинок. Сталося займання будинку. Підрозділи екстрених служб виїхали на місце події.

Одна із найтяжчих ночей у столиці: наслідки вибухів у різних районах Києва 30 травня / 4 Фотографії

Вибухи у Печерському районі

У Печерському районі зафіксовано падіння уламків на припаркований автомобіль. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння трьох автомобілів.

Вибухи у Голосіївському районі

У Голосіївському районі було зафіксовано падіння уламків у багатоповерховий будинок. У ньому вибито вікна та вирвані двері у кількох квартир. Також у багатоповерхівці сталося займання на останніх двох поверхах.

Евакуйовано понад 20 мешканців. Одна людина загинула, три травмовано.

Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

Вибухи у Подільському районі

Уламки збитого БпЛА також упали в Подільському районі столиці.

Вибухи у Дніпровському районі

Падіння уламків також зафіксовано в Дніпровському районі столиці, в нежитловій забудові.

Вибухи у Святошинському районі

У Святошинському районі сталося падіння уламків на територію одного з підприємств. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються та уточнюються.

Робота ППО у ніч проти 30 травня 2023

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників окупантів, — кажуть у КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ніч на 30 травня 2023 року російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі 29 дронів уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Російські військові продовжують завдавати ударів по мирному населенню, травму.чи людей та руйнуючи будинки. Раніше ми розповідали про ракетний удар по Харківські області 29 травня. Про наслідки страшного обстрілу читай за посиланням.

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Усі фото: КМВА