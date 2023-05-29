Вибухи у центрі столиці! Росіяни атакували Київ ракетами — що відомо

Ворог не дає нам часу на спокійний день — знову атакує ракетами! Нині під загрозою наш Київ.

Вибухи в Києві

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram. Він наголошує, аби всі терміново прямували до укриттів.

Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях! — пише він.

Екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває.

В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце, — додає Кличко. — Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Також в КМВА повідомили, що внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалих і пошкодженням уточнюється.

В Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху двох поверхової будівлі. Пожежу локалізовано.

Кличко також повідомив, що медики госпіталізували одного пораненого у Подільському районі столиці. Також відомо про роботу ППО у Деснянському районі.

У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце, — повідомляє мер столиці.

Станом на 12:15 відомо про шість уламків ракет:

Оболонський р-н.: біля АЗС; на дорожнє покриття із займанням; на зелену зону;

Деснянський р-н.: на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.: на дорожнє покриття в різних місцях.

Також колишній заступник міністра МВС України Антон Геращенко припустив, що над Києвом було збито балістичну ракету.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також зазначив, що окупанти могли атакувати Київ Іскандером. За його словами, РФ атакувала з півночі.

Ракети летіли по балістичній траєкторії.

Слідкувати за повітряною тривогою по Україні можна з нашої онлайн-карти. Стеж за нею та обов’язково прямуй до укриття!

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!