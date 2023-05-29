Ракети та “шахеди” по різних регіонах України: наслідки нічної ворожої атаки 29 травня

Постійні нічні обстріли росіян вже стали частиною життя українців, це страшно усвідомлювати, а ще страшніше проживати. Ми протистоїмо країні-терористу, яка ледве не щоночі завдає ударів по мирному населенню та не військових об’єктах у різних регіонах України.

У ніч проти 29 травня 2023 року Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників. Ми розповімо про наслідки обстрілу України у ніч проти 29 травня 2023.

Атака на Київ 29 травня 2023: наслідки

У ніч на 28 травня 2023 ворог здійснив наймасштабнішу атаку на Київ. Не минуло й доби, як Росія знову завдала удару по столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що лише за 18 годин після попереднього обстрілу, 15 атака за травень.

— Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники Shahed.

Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, — йдеться у повідомленні.

Загалом, силами й засобам ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Було зафіксовано падіння уламків в Подільському районі, вони пробили дах житлового будинку, обійшлося без жертв.

Очільник Києва Віталій Кличко додав, що у столиці не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих.

За словами Кличка, у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки вибухів в Одесі 29 травня 2023: наслідки

В ОК Південь повідомили, що під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по Півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

Три них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один — над Одещиною.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що на місці події, працюють всі відповідні служби, а інформація про масштаб руйнувань уточнюється.

Вибухи у Львові 29 травня 2023: що відомо

Одна з ворожих ракет вночі долетіла до Львівської області, про це розповів начальник ОВА Максим Козицький.

Ракету збили над Золочівським районом, уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, вона згоріла.

Те саме сталося з трактором, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва. За словами Козицького, в інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.

Вибухи у Хмельницькій області 29 травня 2023

Під час нічної масованої атаки на Україну у ніч проти 29 травня 2023 жителі Хмельницької області також чули вибухи. В ОВА повідомили, що це була робота нашої ППО.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по військовому об’єкту, тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу п’ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Вибухи у Вінницькій області 29 травня 2023

Про ворожу атаку попередили також у Вінницькій ОВА.

— Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють, — сказав начальник ОВА Сергій Борзов.

Вибухи у Полтавській області 29 травня 2023: що відомо

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що ніч в області була неспокійною.

— Звуки, які могли чути вночі, — робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети та БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило, — йдеться у повідомленні.

Робота ППО у ніч проти 29 травня 2023

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього — 35 ударних дронів.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Російські військові завдають ударів по різних регіонах, чи не найбільше страждають прифронтові міста. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Оріхові Запорізької області, місто вже ніби перетворилося на примару.

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