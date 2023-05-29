Ракети та “шахеди” по різних регіонах України: наслідки нічної ворожої атаки 29 травня

Постійні нічні обстріли росіян вже стали частиною життя українців, це страшно усвідомлювати, а ще страшніше проживати. Ми протистоїмо країні-терористу, яка ледве не щоночі завдає ударів по мирному населенню та не військових об’єктах у різних регіонах України.
У ніч проти 29 травня 2023 року Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників. Ми розповімо про наслідки обстрілу України у ніч проти 29 травня 2023.
У ніч на 28 травня 2023 ворог здійснив наймасштабнішу атаку на Київ. Не минуло й доби, як Росія знову завдала удару по столиці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що лише за 18 годин після попереднього обстрілу, 15 атака за травень.
— Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував безпілотники Shahed.
Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, — йдеться у повідомленні.
Практично одночасно з атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків, — йдеться у повідомленні.
Загалом, силами й засобам ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Було зафіксовано падіння уламків в Подільському районі, вони пробили дах житлового будинку, обійшлося без жертв.
Наслідки падіння уламків у Подільському районі. Фото: КМВА
Очільник Києва Віталій Кличко додав, що у столиці не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих.
За словами Кличка, у Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.
В ОК Південь повідомили, що під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по Півдню України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.
Три них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один — над Одещиною.
Три них знищено в небі над Миколаївщиною, ще один — над Одещиною.
Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано.
Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що на місці події, працюють всі відповідні служби, а інформація про масштаб руйнувань уточнюється.
Одна з ворожих ракет вночі долетіла до Львівської області, про це розповів начальник ОВА Максим Козицький.
Ракету збили над Золочівським районом, уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, вона згоріла.
Ракету збили над Золочівським районом, уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, вона згоріла.
Те саме сталося з трактором, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва. За словами Козицького, в інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.
Під час нічної масованої атаки на Україну у ніч проти 29 травня 2023 жителі Хмельницької області також чули вибухи. В ОВА повідомили, що це була робота нашої ППО.
Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по військовому об’єкту, тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
Про ворожу атаку попередили також у Вінницькій ОВА.
— Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють, — сказав начальник ОВА Сергій Борзов.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що ніч в області була неспокійною.
— Звуки, які могли чути вночі, — робота ППО. В небі над нашою областю протиповітряна оборона збила дві ракети та БпЛА. Станом на ранок повідомлень про руйнування не надходило, — йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.
Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.
Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.
З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього — 35 ударних дронів.
Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
Російські військові завдають ударів по різних регіонах, чи не найбільше страждають прифронтові міста. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Оріхові Запорізької області, місто вже ніби перетворилося на примару.
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