Ракеты и “шахеды” по разным регионам Украины: последствия ночной вражеской атаки 29 мая

Постоянные ночные обстрелы россиян уже стали частью жизни украинцев, страшно в это даже вдуматься, а еще страшнее проживать. Мы противостоим стране-террористу, которая чуть ли не каждую ночь наносит удары по мирному населению и не военным объектам в разных регионах Украины.

В ночь на 29 мая 2023 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину с применением ракет и беспилотников. Мы расскажем о последствиях обстрела Украины в ночь на 29 мая 2023 года.

Атака на Киев 29 мая 2023 года: последствия

В ночь на 28 мая 2023 года враг совершил самую масштабную атаку на Киев. Не прошло и суток, как Россия снова нанесла удар по столице. В Киевской городской военной администрации сообщили, что всего через 18 часов после предварительного обстрела, 15 атака за май.

— Этой ночью снова были дроны, по предварительной информации, враг применил беспилотники Shahed.

Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям, — говорится в сообщении.

В целом, силами и средствами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Были зафиксированы падения обломков в Подольском районе, они пробили крышу жилого дома, обошлось без жертв.

Глава Киева Виталий Кличко добавил, что в столице не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших.

По словам Кличко, в Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Последствия взрывов в Одессе 29 мая 2023 года: последствия

В ОК Юг сообщили, что во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по Югу Украины дроны-камикадзе типа Shahed-131/136.

Три из них уничтожены в небе над Николаевской областью, еще один — над Одесской областью.

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы, а информация о масштабе разрушений уточняется.

Взрывы во Львове 29 мая 2023 года: что известно

Одна из вражеских ракет ночью долетела до Львовской области, рассказал начальник ОВА Максим Козицкий.

Ракету сбили над Золочевским районом, обломки упали на деревянное хозяйственное здание, оно сгорело.

То же произошло с трактором, который был рядом. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка. По словам Козицкого, в других районах Львовской области эта ночь была спокойной.

Взрывы в Хмельницкой области 29 мая 2023

Во время ночной массированной атаки на Украину в ночь на 29 мая 2023 года жители Хмельницкой области также слышали взрывы. В ОВА сообщили, что это была работа нашей ПВО.

Взрывы в Винницкой области 29 мая 2023

О вражеской атаке предупредили также в Винницкой ОВА.

— Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Все службы работают, — сказал начальник ОВА Сергей Борзов.

Взрывы в Полтавской области 29 мая 2023 года: что известно

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что ночь в области была неспокойной.

— Звуки, которые могли слышать ночью, — работа ПВО. В небе над нашей областью противовоздушная оборона сбила две ракеты и БПЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало, — говорится в сообщении.

Работа ПВО в ночь на 29 мая 2023

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего — 35 ударных дронов.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские военные наносят удары по разным регионам, больше всего страдают прифронтовые города. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Орехове Запорожской области, город уже словно превратился в призрак.

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