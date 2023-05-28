Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда

Орехов неподалеку от Запорожья с самого начала полномасштабного вторжения находится на линии огня оккупантов. Еще в марте прошлого года там исчезло электро-, газо- и водоснабжение. Сейчас в городке остается немало людей, которые выживают под ежедневными бомбардировками благодаря волонтерской помощи и недавно обустроенном в большом хранилище Пункта несокрушимости со многими уже забытыми местными удобствами.

Орехов — как город-призрак, хотя здесь до сих пор остается почти 1500 человек. Все совершенно разбито: гимназия, которую россияне бомбили несколько раз, неподалеку истерзана и больше года закрыта больница.

Ирина — педиатр с более чем 30-летним стажем, ныне единственная в городке врач, ведущая прием пациентов. Лекарств, направляющих волонтеры, хватает. Но большинству ее пациентов, а это пожилые люди, нуждаются в психологической помощи.

Идут пожилые люди, которым нужна просто помощь. Дать совет, поговорить, назначить, полечить. Здесь нужна не столько врачебная помощь, – рассказывает медработница Ирина Коваленко.

Волонтеры обустроили Пункт Незламності ради обеспечения водой. Пробурили скважину. Местные приезжают за водой с десятками бутылок. Заместитель городского головы Орехова рассказывает, что в прифронтовом Орехове осталось около 10% населения по сравнению с началом вторжения. Всех детей вывезли, потому что обстрелы каждый день.

В Орехове верят, что капитальное восстановление города начнут сразу, как деоккупируют захваченные населенные пункты Запорожской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что происходит в Энергодаре.

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