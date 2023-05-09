АЗС, банкоматы — пустые, оккупанты проводят “эвакуацию”: что происходит в Энергодаре

Украина и вся Европа находятся на пороховой бочке радиации, ведь российские войска уже больше года держат в оккупации крупнейшую атомную станцию в Европе — Запорожскую АЭС.

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты проводят так называемую эвакуацию из Энергодара.

Ситуация в Энергодаре 9 мая: “эвакуация” от оккупантов

Еще 6 мая генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что находящиеся на Запорожской АЭС эксперты организации подтвердили информацию об объявленной так называемой эвакуации жителей Энергодара.

Несмотря на это, работники ЗАЭС продолжают свою работу, хотя ситуация усложняется.

Дмитрий Орлов в комментарии Новинам Приазов’я сообщил, что “эвакуация” действительно продолжается, но она пока что добровольная. Также он добавил, что российские захватчики вывезли много техники из города.

— Они (оккупанты — ред.) вывезли оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, также где-то неделю назад вывезли.

Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки.

Ажиотаж есть касательно продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы тоже пусты, — рассказал глава Энергодара.

По его словам, большинство местных жителей, сотрудничавших с российскими оккупационными силами, выехали из города заранее. Оккупационные власти также активно вывозят свою документацию из города. Орлов не исключает того факта, что эти действия оккупационных сил могут быть провокацией.

Российские оккупанты продолжают угрожать ядерной опасностью всему миру. Ранее стало известно, что российские военные разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС.

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