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АЗС, банкоматы — пустые, оккупанты проводят “эвакуацию”: что происходит в Энергодаре

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 мая 2023, 15:05
Окупанти проводять “евакуацію” з Енергодара: яка ситуація у місті 09.05.2023
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