АЗС, банкомати — порожні, а окупанти проводять “евакуацію”: що відбувається в Енергодарі

Україна та вся Європа перебувають на пороховій бочці радіації, адже російські війська вже понад рік тримають в окупації найбільшу атомну станцію в Європі — Запорізьку АЕС.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти проводять так звану евакуацію з Енергодара.

Ситуація в Енергодарі 9 травня: “евакуація” від окупантів

Ще 6 травня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що експерти організації, які перебувають на Запорізькій АЕС, підтвердили інформацію про оголошену так звану евакуацію жителів Енергодара.

Попри це, працівники ЗАЕС продовжують свою роботу, хоча ситуація ускладнюється.

Дмитро Орлов у коментарі Новинам Приазов’я повідомив, що “евакуація” дійсно триває, але вона поки що добровільна. Також він додав, що російські загарбники повивозили багато техніки з міста.

— Вони (окупанти — ред.) повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому повивозили.

Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки.

Ажіотаж є певною мірою щодо продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні, — розповів голова Енергодара.

За його словами, більшість місцевих жителів, які співпрацювали з російськими окупаційними силами, виїхали з міста заздалегідь. Окупаційна влада також активно вивозить свою документацію з міста. Проте Орлов не виключає того факту, що ці дії окупаційних сил можуть бути провокацією.

Російські окупанти продовжують погрожувати ядерною небезпекою усьому світу. Раніше стало відомо, що російські військові розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС.

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