Оріхів — наче місто-примара! Завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія

Оріхів, що неподалік Запоріжжя, від самого початку повномасштабного вторгнення перебуває на лінії вогню окупантів. Ще торік у березні там зникло електро-, газо- та водопостачання. Нині в містечку лишається чимало людей, які виживають під щоденними бомбардуваннями завдяки волонтерській допомозі та нещодавно облаштованому у великому сховищі Пункту незламності із багатьма вже забутими для місцевих вигодами.

Оріхів — наче місто-примара, хоч тут досі лишається майже 1500 людей. Усе геть розтрощено: гімназія, яку росіяни бомбили кілька разів, неподалік понівечена і більше як рік зачинена лікарня.

Пані Ірина — педіатриня із більш ніж 30-річним стажем, нині єдина у містечку лікарка, що веде прийом пацієнтів. Ліків, що направляють волонтери, вистачає. Та більшості її пацієнтів, а це літні люди, потребують психологічної допомоги.

Йдуть літні люди, яким потрібна просто допомога. Дати пораду, поговорити, призначити, полікувати. Тут потрібна не стільки лікарська допомога, — розповідає медикиня Ірина Коваленко.

Волонтери облаштували пункт Незламності заради забезпечення водою. Пробурили свердловину. Місцеві приїжджають за водою із десятками пляшок. Заступниця міського голови Оріхова розповідає, що у прифронтовому Оріхові залишилось зо 10% населення у порівнянні із початком вторгнення. Усіх дітей вивезли, бо обстріли щодня.

В Оріхові вірять, що капітальну відбудову міста почнуть одразу потому, як деокупують загарбані населені пункти Запорізької області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбувається в Енергодарі.

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