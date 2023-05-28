Україна

Оріхів — наче місто-примара! Завдяки титанічній праці волонтерів у людей є життя та надія

Андрій Почтєв 28 Травня 2023, 21:00

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