Дітей не лишилося, а місцеві панікують: окупанти спопеляють Оріхів на Запоріжжі

Ворог не полишає спроб стерти з лиця землі містечко Оріхів, яке пролягає за півсотні кілометрів від Запоріжжя. Щодня місто рясно обстрілюють артилерією та авіабомбами.

Потрощені будинки та вирва посеред кварталу — так виглядає місто після численних Градів, Піонів та авіабомб. Здавалося б, тут не має бути людей, та попри нелюдські умови у місті виживають майже півтори тисячі осіб.

Вони не хочуть їхати у безпечніші місця з різних причин. Одні мають доглядати руїни своїх будинків, інші ризикують заради тварин, яких залишили сусіди.

Ті, хто лишився в Оріхові, ризикують життям, щоб сходити на ринок за продуктами, та живуть у місцевому Центрі незламності, адже будинки розтрощені окупантами.

Торгівля, як діляться продавці, млява, адже більшість постійних покупців усе-таки залишили місто.

Жінка, яка приглядає за домашніми улюбленцями сусідів, ділиться, що тварин на її опікунстві вже близько 50.

Дітей у місті вже немає — усіх вивезли. Та дорослих у місті лишається чимало — близько 1400 людей, — каже заступниця міського голови Світлана Мандрич.

Та й ці цифри не остаточні. Пори застороги мерії, багато хто намагається повертатися, щоб обробити город, додає жінка.

А от в Оріхівській мерії про млявість не скажеш. Там щодня приймають потік людей, які реєструють свої розбомблені будинки. Так, лише за півтори години зареєстрували близько 20 людей.

Та страждає не лише Оріхів. Нещодавно під час чергової нічної атаки ворог підступно вдарив двома залпами із зенітно-ракетних комплексів С-300 по Запоріжжю. А які після цього удару наслідки в Запоріжжі, читай далі.

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