Детей не осталось, а местные паникуют: оккупанты испепеляют Орехов

Враг не оставляет попыток стереть с лица земли городок Орехов, который пролегает в полусотне километров от Запорожья. Каждый день город обильно обстреливают артиллерией и авиабомбами.

Разбитые дома и воронки посреди квартала — так выглядит город после многочисленных Градов, Пионов и авиабомб. Казалось бы, здесь не должно быть людей, но, несмотря на нечеловеческие условия, в городе выживают почти полторы тысячи человек.

Они не хотят ехать в более безопасные места по разным причинам. Одни должны ухаживать за руинами своих домов, другие рискуют ради животных, которых покинули соседи.

Те, кто остался в Орехове, рискуют жизнью, чтобы сходить на рынок за продуктами, и живут в местном Центре несокрушимости, ведь дома разбиты оккупантами.

Торговля, как делятся продавцы, идет еле-еле, ведь большинство постоянных покупателей все же покинули город.

Женщина, присматривающая за домашними любимцами соседей, делится, что животных в ее попечительстве уже около 50.

Детей в городе уже нет — всех вывезли. Но взрослых остается немало — около 1400 человек, — рассказала заместитель городского головы Светлана Мандрич.

Но и эти цифры не окончательны. Несмотря на предосторожности мэрии, многие пытаются возвращаться, чтобы обработать огород, добавляет женщина.

А вот в Ореховской мэрии о вялости не скажешь. Там каждый день принимают поток людей, регистрирующих свои разбомбленные дома. Так, всего за полтора часа зарегистрировали около 20 человек.

Но страдает не только Орехов. Недавно во время очередной ночной атаки враг коварно ударил двумя залпами из зенитно-ракетных комплексов С-300 по Запорожью. А какие после этого удара последствия в Запорожье, читай дальше.

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