Громкая ночь и рекордное уничтожение БпЛА — россияне массово обстреляли Украину, есть погибшие в Киеве

Ночью 28 мая россияне направили БпЛА на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевскую область. По сообщению Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
В общей сложности украинские силы ПВО сбили 52 из 54 шахедов.
Сегодня ночью уничтожено рекордное количество вражеских ударных БПЛА! Большинство – в Киевской области, — пишет командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Сегодня ночью уничтожено рекордное количество вражеских ударных БПЛА! Большинство – в Киевской области, — пишет командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
—¦ От “подарков” оккупантов ко Дню Киева остались только сами обломки! Как же отблагодарить врага за такое поздравление, — добавляет Олещук.
По словам главы Киевского городского военного администрации Сергея Попка, столица стала свидетелем самой масштабной атаки дронами, которая произошла с использованием беспилотников Shahed. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения в разных районах Киева.
В Голосеевском районе:
В Печерском районе загорелась крыша дома, а в Дарницком районе один из магазинов получил повреждения в результате падения обломков беспилотника — разбиты окна и повреждены двери.
В Соломянском районе, по словам главы столицы Виталия Кличко, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35 лет. Погиб 41-летний мужчина.
Информация о пострадавших уточняется, а на местах работают экстренные службы.
Враг использовал на этот раз нетрадиционные маршруты для нападения, заявляет руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
То, что они пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Россияне тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения дронов Shahed.
То, что они пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Россияне тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения дронов Shahed.
Также звуки взрывов звучали в Житомирской области, сообщают Вікнам местные жители.
Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов Житомирской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.
Напомним, 26 мая Россия обстреляла больницу в Днепре. Погибли люди.