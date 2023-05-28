Громкая ночь и рекордное уничтожение БпЛА — россияне массово обстреляли Украину, есть погибшие в Киеве

Ночью 28 мая россияне направили БпЛА на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевскую область. По сообщению Воздушных сил ВСУ, враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.

В общей сложности украинские силы ПВО сбили 52 из 54 шахедов.

Сегодня ночью уничтожено рекордное количество вражеских ударных БПЛА! Большинство – в Киевской области, — пишет командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обстрел Киева 28 мая 2023 года

—¦ От “подарков” оккупантов ко Дню Киева остались только сами обломки! Как же отблагодарить врага за такое поздравление, — добавляет Олещук.

По словам главы Киевского городского военного администрации Сергея Попка, столица стала свидетелем самой масштабной атаки дронами, которая произошла с использованием беспилотников Shahed. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском районе:

Фрагменты дронов попали в семиэтажное нежилое здание, в результате чего один человек погиб , еще один доставлен в больницу.

, еще один доставлен в больницу. Возник пожар на крыше одного из ТРЦ.

Также произошло возгорание на территории строительства.

На предприятии загорелись склады готовой продукции, разрушена площадь площадью 1 000 м², один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома, а в Дарницком районе один из магазинов получил повреждения в результате падения обломков беспилотника — разбиты окна и повреждены двери.

В Соломянском районе, по словам главы столицы Виталия Кличко, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС госпитализировали женщину 35 лет. Погиб 41-летний мужчина.

Информация о пострадавших уточняется, а на местах работают экстренные службы.

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Враг использовал на этот раз нетрадиционные маршруты для нападения, заявляет руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

То, что они пытаются обходить Юг – это поиск новой тактики. Россияне тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения дронов Shahed.

Также звуки взрывов звучали в Житомирской области, сообщают Вікнам местные жители.

Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов Житомирской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Бунечко.

Напомним, 26 мая Россия обстреляла больницу в Днепре. Погибли люди.