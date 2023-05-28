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Гучна ніч та рекордне збиття БпЛА — росіяни масовано обстріляли Україну, є загиблі у Києві

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 28 Травня 2023, 09:02
Обстріл України 28 травня 2023

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