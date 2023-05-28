Гучна ніч та рекордне збиття БпЛА — росіяни масовано обстріляли Україну, є загиблі у Києві

Вночі на 28 травня росіяни спрямували БпЛА на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Загалом українські сили ППО збили 52 з 54 шахедів.

Сьогодні вночі знищено рекордну кількість ворожих ударних БпЛА! Переважну більшість – на Київщині, — пише командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Обстріл Києва 28 травня 2023 року

— Від “подарунків” окупантів до Дня Києва залишились лише самі уламки! Як же віддячити ворогу за таке вітання, — додає Олещук.

За словами голови Київського міського військового адміністрації Сергія Попка, столиця стала свідком наймасштабнішої атаки дронами, яка відбулася з використанням безпілотників Shahed. На жаль, є постраждалі та руйнування у різних районах Києва.

У Голосіївському районі:

Фрагменти дронів потрапили в семиповерхову нежитлову будівлю, в результаті чого одна людина загинула , ще одну доставлено до лікарні.

, ще одну доставлено до лікарні. Виникла пожежа на даху одного з ТРЦ.

Також сталося загоряння на території будівництва.

На підприємстві спалахнули склади готової продукції, зруйновано площу площею 1 000 м², є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку, а в Дарницькому районі один з магазинів отримав ушкодження внаслідок падіння уламків безпілотника — розбиті вікна та пошкоджені двері.

У Солом’янському районі, за словами очільника столиці Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35 років. Загинув 41-річний чоловік.

Інформація про постраждалих уточнюється, а на місцях подій працюють екстрені служби.

Читати на тему Летить дрон-камікадзе? Як врятуватися під час атаки вдома та на вулиці Як врятуватися в приміщенні та на вулиці у разі атаки дронами-камікадзе.

Ворог використав цього разу нетрадиційні маршрути для нападу, заявляє керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Росіяни тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху дронів Shahed.

Також звуки вибухів лунали на Житомирщині, повідомляють Вікнам місцеві жителі.

Ворог завдав удар по одному з інфраструктурних об’єктів на Житомирщині. За попередніми даними жертв та постраждалих немає, повідомляє очільник ОВА Віталій Бунечко.

Нагадаємо, 26 травня Росія обстріляла лікарню у Дніпрі. Загинули люди.