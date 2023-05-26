Друга атака за добу: росіяни вдарили по лікарні Дніпра

Російські військові щогодини підтверджують, що вони — терористи. Вони щодня скоюють воєнні злочини та завдають ударів по мирному населенню. У ніч на 26 травня 2023 року ворог здійснив атаку на Україну. Вночі удару зазнало і місто Дніпро. Але не встигло воно оговтатися від нічних жахіть, як окупанти завдали нового удару.

Вибухи у Дніпрі 26 травня 2023 вранці: що відомо

Після 10:00 у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога, під час якої мешканці чули вибухи.

За кілька годин начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про дії російських військових.

— Ракетний удар по Дніпру. Окупанти поцілили по медзакладу, є постраждалі, інформація уточнюється, — йдеться у повідомленні.

Лисак закликав українців вірити офіційним джерелам інформації щодо наслідків обстрілу та постраждалих, зокрема слідувати за повідомлення обласної військової адміністрації.

Оновлено 12:40. За словами уповноваженого Верховною Радою України з прав людини Дмитра Лубінця, четверо людей вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по медзакладу Дніпра.

Оновлено 12:30. У Офісі генпрокурора повідомили, що кількість поранених унаслідок удару по медзакладу Дніпра зросла до 16 осіб.

Також за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки містян. Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. На місці події працюють працівники ДСНС та правоохоронці області. Триває ліквідація пожежі.

Реакція Володимира Зеленського на обстріл медзакладу у Дніпрі

— Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі.

Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним. Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час — це наші люди. А наші люди — це найдорожче, що є в Україні, — відреагував Зеленський в Telegram.

Сергій Лисак повідомив, що серед поранених є двоє дітей. За словами Лубінця, це хлопчики трьох та шести років.

Інформація доповнюється…

Наслідки обстрілу медзакладу Дніпра: фото

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Фото: Сергій Лисак