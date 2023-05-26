Росія тероризує мирне населення України нічними атаками. Окупанти завдають ударів по різних регіонах України із застосуванням різної зброї, вони водночас випускають по Україні і ракети, і БпЛА. У ніч на 26 травня 2023 Росія атакувала Дніпро та область, про це повідомили у місцевій ОВА.

Вибухи у Дніпрі 26 травня 2023: що відомо

Уночі у Дніпрі та області було чутно вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав жителів зберігати спокій та не поширювати жодної інформації. Згодом він повідомив, що ворог масовано атакував область ракетами та дронами.

За його словами, у приватному домоволодінні в Дніпрі зайнялася пожежа, її вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто.

Пожежа зайнялася також на двох приватних підприємствах. Рятувальники загасили пожежі.

Крім цього, понівечена заправка, її працівник постраждав, йому вже надали медичну допомогу. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій.

Обстріли Дніпропетровської області

— Ворог не припиняв знущатися й над Нікопольщиною. Обстріляв Марганецьку громаду з БпЛА. Минулося без жертв.

Попередньо, лише військові з повітряного командування Схід цієї ночі над областю збили п’ять крилатих ракет та шість дронів Shahed, — зазначив Лисак.

Вибухи у Дніпрі: фото

Чергова масована змішана атака по Дніпру: наслідки вибухів у місті та області 26 травня / 2 Фотографії

Робота ППО у ніч проти 26 травня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 26 травня 2023 загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону. Силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань Схід, Центр та Південь, знищено:

десять крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

23 ударних дрони Shahed-136/131;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Мерлін-ВР.

Є влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Наші захисники обороняють небо у різних регіонах України та збивають ворожі повітряні цілі, крім цього — стримують ворога на фронті. Щоб знати, що відбувається на передовій, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.

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