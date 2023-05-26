Россия терроризирует мирное население Украины ночными атаками. Оккупанты наносят удары по разным регионам Украины с применением разного оружия, они одновременно выпускают по Украине и ракеты, и БпЛА. В ночь на 26 мая 2023 года Россия атаковала Днепр и область, об этом сообщили в местной ОВА.

Взрывы в Днепре 26 мая 2023 года: что известно

Ночью в Днепре и области были слышны взрывы. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять никакую информацию. Позже он сообщил, что враг массированно атаковал область ракетами и дронами.

По его словам, в частном домовладении в Днепре загорелся пожар, его уже потушили. Повреждены два дома и авто.

Пожар загорелся также на двух частных предприятиях. Спасатели потушили пожары.

Кроме этого, разрушена заправка, ее работник пострадал, ему уже оказали медицинскую помощь. Серьезные разрушения также получило транспортное предприятие. Всюду идет обследование территорий.

Обстрелы Днепропетровской области

— Враг не переставал издеваться и над Никопольским районом. Обстрелял Марганецкую общину из БпЛА. Обошлось без жертв.

Предварительно, только военные из воздушного командования Восток этой ночью над областью сбили пять крылатых ракет и шесть дронов Shahed, — отметил Лысак.

Взрывы в Днепре: фото

Очередная массированная смешанная атака по Днепру: последствия взрывов в городе и области 26 мая / 2 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 26 мая 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 мая 2023 года в целом были зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона. Силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Восток, Центр и Юг уничтожены:

десять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555;

23 ударных дрона Shahed-136/131;

два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Мерлин-ВР.

Есть попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

Наши защитники защищают небо в разных регионах Украины и сбивают вражеские воздушные цели, кроме того, сдерживают врага на фронте. Чтобы знать, что происходит на передовой, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине.

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