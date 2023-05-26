Пол месяца под вражескими атаками! Последствия взрывов в Киеве 26 мая

Столица остается одной из целей россиян, они продолжают наносить по ней удары. В ночь на 26 мая 2023 года оккупанты атаковали Киев, вероятно, крылатыми ракетами. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве 26 мая 2023 года: что известно

В КГВА сообщили, что ночная атака на столицу была уже 13-ой с начала мая.

На этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! — говорится в сообщении.

Жители столицы слышали взрывы, ведь это работала наша ПВО. Позже стало известно, что в результате падения осколков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров. Но не было возгорания и критических разрушений. На стоянке были повреждены автомобили.

— В Шевченковском районе Киева было зафиксировано падение осколка на частный дом. Повреждены крыша и окно. Предварительно, информация о пострадавших отсутствует, — сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Работа ПВО в ночь на 26 мая 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 26 мая 2023 года в целом были зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона. Силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Восток, Центр и Юг уничтожены:

десять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555;

23 ударных дрона Shahed-136/131;

два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10, Мерлин-ВР.

Есть попадание ударных БПЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

Наши военные держат оборону неба в разных городах Украины, сбивая вражеские воздушные цели, а также сдерживают врага на фронте. Чтобы знать, что происходит на передовой, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине.

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