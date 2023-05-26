Половину місяця під ворожими атаками! Наслідки вибухів у Києві 26 травня

Столиця залишається однією з цілей росіян, вони продовжують завдавати по ній ударів. У ніч проти 26 травня 2023 окупанти атакували Київ, ймовірно, крилатими ракетами. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи у Києві 26 травня 2023: що відомо

У КМВА повідомили, що нічна атака на столицю була вже 13 з початку травня.

Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені! — йдеться у повідомлені.

Жителі столиці чули вибухи, адже це працювала наша ППО. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів. Але не було займання та критичних руйнувань На стоянці були пошкоджені автомобілі.

— У Шевченківському районі Києва було зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня, — сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Робота ППО у ніч проти 26 травня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 26 травня 2023 загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону. Силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань Схід, Центр та Південь, знищено:

десять крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555;

23 ударних дрони Shahed-136/131;

два БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Мерлін-ВР.

Є влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Наші військові тримають оборону неба у різних містах України, збиваючи ворожі повітряні цілі, а також стримують ворога на фронті. Щоб знати, що відбувається на передовій, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.

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