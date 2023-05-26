Окупанти продовжують створювати ілюзію контролю: карта бойових дій в Україні 26 травня в режимі онлайн

Щодня карта бойових дій в України пишеться не словами чи зображеннями в інтернеті, а кров’ю українських захисників.

Попри те, що російські загарбники не відступають від своєї тактики терору та продовжують поширювати дезінформацію, ЗСУ раз у раз не лише відбивають ворожі атаки, але й звільняють рідні землі.

І скільки б куль, снарядів чи оманливих слів не було випущено окупантами, кожне з них лише наближає поразку росіян — усе завдяки українським оборонцям світової свободи та миру.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що дискусії щодо повідомлень про втрати росіян у Бахмуті наситили провоєнний інформаційний простір РФ. Таким чином ці повідомлення заглушають будь-який позитивний інформаційний ефект, якого очікувало російське керівництво, коли оголошувало про нібито захоплення міста.

Водночас ці заяви керівник вагнерівців Пригожин намагається використати собі на користь, щоб виступати за абсурдний рівень впливу на російські військові дії в Україні.

У Кремлі ж намагаються продемонструвати, що РФ ще має значні дипломатичні партнерства, а також контролює ситуацію у Бєлгороді.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що РФ минулої доби завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 36 із 36 було знищено нашими захисниками.

Загалом протягом минулої доби противник завдав двох ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області, Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області. А також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області.

Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Завдав авіаційних ударів в районі Мар’їнки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині.

Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області. А також Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Та окрім приємних новин про ліквідацію ворожої техніки, завдяки українським захисникам з’являються ще ліпші. Читай детальніше про обмін полоненими 25 травня, внаслідок якого додому повернулось 106 наших воїнів.

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