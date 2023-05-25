Хорошої зброї забагато не буває: Україні продадуть ще один комплекс NASAMS

Зі зброєю партнерів українці вже демонструють неабиякі результати в обороні нашої країни. Та хорошої зброї багато не буває. Тож уряд України звернувся до США з проханням придбати вдосконалену зенітно-ракетну систему NASAMS.

Стало відомо, що державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS та відповідного обладнання. Орієнтовна вартість всього комплексу — $285 млн.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони вже надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес США.

Тож скоро арсенал для захисту нашого повітряного простору може поповнитися ще одним норвезьким комплексом NASAMS, який здатен збивати все: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів.

У повідомленні департаменту йдеться, що Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Адже це посилить здатність захищати народ і критичну інфраструктуру.

Продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні й не матиме негативного впливу на готовність оборони США.

Навпаки, продаж NASAMS підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Фото: Raytheon Missiles and Defense

Також ефективною системою захисту повітряного простору є система Patriot. Читай, які характеристики зенітно-ракетних установок ППО Patriot та хто передав їх Україні.

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