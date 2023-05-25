Хорошего оружия много не бывает: Украине продадут еще один комплекс NASAMS

С оружием партнеров украинцы уже демонстрируют незаурядные результаты в обороне нашей страны. Но хорошего оружия много не бывает. Поэтому правительство Украины обратилось в США с просьбой приобрести усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS.

Стало известно, что государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS и соответствующего оборудования. Ориентировочная стоимость всего комплекса — $285 млн.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны уже предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс США.

Так что скоро арсенал для защиты нашего воздушного пространства может пополниться еще одним норвежским комплексом NASAMS, который может сбивать все: от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

В сообщении департамента говорится, что Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Ведь это усилит способность защищать народ и критическую инфраструктуру.

Продажа этого оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на готовность обороны США.

Напротив, продажа NASAMS поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем улучшения безопасности страны-партнера, являющейся силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Фото: Raytheon Missiles and Defense

Также эффективной системой защиты воздушного пространства есть система Patriot. Читай какие характеристики зенитно-ракетных установок ПВО Patriot и кто передал их Украине.

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