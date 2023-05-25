Билися за Бахмут, здійснили подвиг та нарешті повернулись додому! Україна обміняла 106 українських захисників

Українських захисників на передовій об’єднує не лише одна мета — захистити Україну та її народ, але й мрія зрештою повернутись додому до своєї родини та близьких. З більшою силою палає це бажання у декого, на жаль, вже у полоні.

Та останні дні весни приносять теплі звістки. Так, 25 травня відбувся черговий обмін полоненими й 106 бійців повернулися до України. Зокрема, серед звільнених — воїни з Бахмутського напрямку (вісім офіцерів та 98 солдатів і сержантів).

Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них — герой нашої держави, — пише про новину керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Щонайменше семеро з них мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що 98 звільнених оборонців належать до ЗСУ. З них, зокрема, 21 представник територіальної оборони.

Крім того, в Україну повернулися семеро бійців ДПСУ та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

За даними Координаційного штабу, найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

68 з визволених воїнів вважалися зниклими безвісти.

Водночас репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

— Наш справжній дім там, де про нас думають. Україна, яку ми будуємо всі разом — це місце, де людина, громадянин, є найвищою цінністю. Країна, в якій думають про людей. Наше суспільство мислить саме такими категоріями.

Та окрім військових, у російський полон потрапляють і цивільні. Читай, що з ними відбувається у російській неволі.

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