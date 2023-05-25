Сражались за Бахмут, совершили подвиг и наконец вернулись домой! Украина обменяла 106 украинских защитников

Украинских защитников на передовой объединяет не только одна цель — защитить Украину и ее народ, но и мечта в конце концов вернуться домой к своей семье и близким. С большей силой пылает это желание у некоторых, к сожалению, уже в плену.

Но последние дни весны приносят теплые вести. Так, 25 мая состоялся очередной обмен пленными и 106 бойцов вернулись в Украину. В частности, среди освобожденных — воины с Бахмутского направления (восемь офицеров и 98 солдат и сержантов).

Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них — герой нашей страны, — пишет о новости руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По меньшей мере семеро из них имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Также Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что 98 освобожденных защитников принадлежат к ВСУ. Из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны.

Кроме того, в Украину вернулись семь бойцов ГПСУ и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.

По данным Координационного штаба, самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому — 21 год.

68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

В то же время репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки.

— Наш настоящий дом там, где о нас думают. Украина, которую мы строим все вместе, — это место, где человек, гражданин, является самой высокой ценностью. Страна, в которой думают о людях. Наше общество мыслит именно такими категориями.

Но кроме военных, в российский плен попадают и гражданские. Читай, что с ними происходит в российской неволе.

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