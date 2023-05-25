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Сражались за Бахмут, совершили подвиг и наконец вернулись домой! Украина обменяла 106 украинских защитников

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 мая 2023, 15:17
обмін полоненими
Фото: Facebook

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