Оккупанты продолжают создавать иллюзию контроля: карта боевых действий в Украине 26 мая в режиме онлайн

Каждый день карта боевых действий в Украине пишется не словами или изображениями в сети, а кровью украинских защитников.

Несмотря на то, что российские захватчики не отступают от своей тактики террора и продолжают распространять дезинформацию, ВСУ то и дело не только отбивают вражеские атаки, но и освобождают родные земли.

И сколько бы пуль, снарядов или обманчивых слов ни было выпущено оккупантами, каждое из них лишь приближает поражение россиян — все благодаря украинским защитникам мировой свободы и мира.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что дискуссии по поводу сообщений о потерях россиян в Бахмуте насытили провоенное информационное пространство РФ. Таким образом, эти сообщения заглушают любой положительный информационный эффект, которого ожидало российское руководство, когда объявляло о якобы захвате города.

В то же время, эти заявления руководитель вагнеровцев Пригожин пытается использовать себе на пользу, чтобы выступать за абсурдный уровень влияния на российские военные действия в Украине.

В Кремле же пытаются продемонстрировать, что у РФ еще есть значительные дипломатические партнерства, а также что ситуация в Белгороде под контролем.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что РФ за прошедшие сутки нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

В целом за прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области, Ходино, Владимировка, Александровка, Великая Писаревка Сумской области. А также Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области.

За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Нанес авиационные удары в районе Марьинки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области. А также Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львово, Высунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая присоединили к временно захваченной материковой части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, один состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Но кроме приятных новостей о ликвидации вражеской техники, благодаря украинским защитникам появляются еще лучшие известия. Читай подробнее про обмен пленными 25 мая, в результате которого домой вернулись 106 наших воинов.

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