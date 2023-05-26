Оккупанты продолжают создавать иллюзию контроля: карта боевых действий в Украине 26 мая в режиме онлайн

Каждый день карта боевых действий в Украине пишется не словами или изображениями в сети, а кровью украинских защитников.
Несмотря на то, что российские захватчики не отступают от своей тактики террора и продолжают распространять дезинформацию, ВСУ то и дело не только отбивают вражеские атаки, но и освобождают родные земли.
И сколько бы пуль, снарядов или обманчивых слов ни было выпущено оккупантами, каждое из них лишь приближает поражение россиян — все благодаря украинским защитникам мировой свободы и мира.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что дискуссии по поводу сообщений о потерях россиян в Бахмуте насытили провоенное информационное пространство РФ. Таким образом, эти сообщения заглушают любой положительный информационный эффект, которого ожидало российское руководство, когда объявляло о якобы захвате города.
В то же время, эти заявления руководитель вагнеровцев Пригожин пытается использовать себе на пользу, чтобы выступать за абсурдный уровень влияния на российские военные действия в Украине.
В Кремле же пытаются продемонстрировать, что у РФ еще есть значительные дипломатические партнерства, а также что ситуация в Белгороде под контролем.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что РФ за прошедшие сутки нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.
В целом за прошедшие сутки противник нанес два ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области, Ходино, Владимировка, Александровка, Великая Писаревка Сумской области. А также Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее Харьковской области.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области.
За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута.
На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.
Нанес авиационные удары в районе Марьинки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области.
Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области. А также Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львово, Высунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарылгач, который 19 мая присоединили к временно захваченной материковой части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.
В частности, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, один состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.
Но кроме приятных новостей о ликвидации вражеской техники, благодаря украинским защитникам появляются еще лучшие известия. Читай подробнее про обмен пленными 25 мая, в результате которого домой вернулись 106 наших воинов.
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