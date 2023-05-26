Вторая атака за сутки: оккупанты ударили по больнице Днепра

Российские военные каждый час подтверждают, что они — террористы. Они ежедневно совершают военные преступления и наносят удары по мирному населению.
В ночь на 26 мая 2023 года враг совершил атаку по Украине. Ночью удар пришелся и на город Днепр. Но не успел он оправиться от ночных ужасов, как оккупанты нанесли новый удар.
После 10:00 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, во время которой жители слышали взрывы.
Через несколько часов начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о действиях российских военных.
— Ракетный удар по Днепру. Оккупанты попали в медучреждение, есть пострадавшие, информация уточняется, — говорится в сообщении.
Лысак призвал украинцев верить официальным источникам информации о последствиях обстрелов и пострадавших, в том числе следить за сообщения областной военной администрации.
— Российские террористы еще раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в Днепре.
На данный момент один человек погиб и 15 ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.
На данный момент один человек погиб и 15 ранены. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.
Вечная память погибшему и родным. Должны победить этих нелюдей безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время — это наши люди. А наши люди — это самое дорогое, что есть в Украине, — отреагировал Зеленский в Telegram.
Сергей Лысак сообщил, что среди раненых есть двое детей.
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Российские военные продолжают вредить украинцам всеми возможными способами, провоцируя чрезвычайные ситуации. Ранее мы рассказывали о прорыве дамбы Карловского водохранилища и какие могут быть последствия.
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Фото: Сергей Лысак