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Спровоцировали чрезвычайную ситуацию: что известно об обстреле и прорыве дамбы Карловского водохранилища

Вероника Кононенко, редактор сайта 26 мая 2023, 10:00
прорив дамби
Фото: Pexels

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