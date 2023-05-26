Спровоцировали чрезвычайную ситуацию: что известно об обстреле и прорыве дамбы Карловского водохранилища

Оккупанты снова демонстрируют свое настоящее лицо. Накануне из-за обстрела войск РФ произошел прорыв дамбы Карловского водохранилища. Что об этом известно сейчас — узнай в материале.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что 25 мая около 17:20 российские оккупанты осуществили обстрел дамбы. Предварительно отмечается, что враг нанес ракетный удар.

Как следствие, была повреждена дамба Карловского водохранилища, что повлекло за собой неконтролируемую утечку воды в реку Волчая в направлении Галицыновки.

Согласно сообщениям Павла Кириленко, по состоянию на 23:30 в этом поселке подтоплены шесть домов. Критическая инфраструктура не повреждена.

С улицы Набережной в Галицыновке уже эвакуировали 26 человек, из них 8 детей. Общая ситуация полностью под контролем.

Из-за того, что в реке поднялся уровень воды, возникла угроза подтопления частных домов в шести других населенных пунктах Покровского района, где проживает около 1000 человек.

В области провели заседание комиссии ТЕБтаНС и создали оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. На месте продолжаются работы по минимизации последствий обстрелов, а ситуация под полным контролем.

А чтобы уничтожать вражеские ракеты еще эффективнее, нам нужно больше качественного оружия, как NASAMS. Читай, продадут ли Украине еще один ракетно-зенитный комплекс.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.