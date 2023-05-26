Спровокували надзвичайну ситуацію: що відомо про обстріл та прорив дамби Карлівського водосховища

Окупанти знову демонструють своє справжнє обличчя. Напередодні через обстріл військ РФ стався прорив дамби Карлівського водосховища. Що про це відомо на зараз — дізнайся у матеріалі.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 25 травня близько 17:20 російські окупанти здійснили обстріл дамби. Попередньо зазначається, що ворог завдав ракетного удару.

Як наслідок, була пошкоджена дамба Карлівського водосховища, що спричинило неконтрольований витік води в річку Вовча у напрямку Галицинівки.

За повідомленнями Павла Кириленка, станом на 23:30 у цьому селищі підтоплено шість домоволодінь. Критична інфраструктура неушкоджена.

З вулиці Набережної у Галицинівці вже евакуювали 26 осіб, з них 8 дітей. Загальна ситуація повністю під контролем рятувальників.

Через те, що в річці піднявся рівень води, з’явилась загроза підтоплень приватних будинків у шести інших населених пунктах Покровського району, де проживає майже 1000 людей.

Тож в області провели засідання комісії ТЕБтаНС й створили оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. На місці тривають роботи з мінімізації наслідків обстрілу, а ситуація під повним контролем.

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