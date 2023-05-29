Взрывы в центре столицы! Россияне атаковали Киев ракетами — что известно

Враг не дает нам времени на спокойный день — снова атакует ракетами! В настоящее время под угрозой наш Киев.

Взрывы в Киеве

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram. Он подчеркивает, чтобы все срочно направлялись к укрытиям.

Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях! – пишет он.

Экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Атака на Киев продолжается.

В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место, — добавляет Кличко. — Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

Также в КМВА сообщили, что в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двух этажного здания. Пожар локализован.

Кличко также сообщил, что медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы. Также известно о работе ПВО в Деснянском районе.

В Подольском районе столицы обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направляются на место, — сообщает мэр столицы.

По состоянию на 12:15 известно о шести обломках ракет:

Оболонский р-н.: возле АЗС; на дорожное покрытие с возгоранием; на зеленую зону;

Деснянский р-н.: на территорию одного из парков;

Днепровский р-н: на дорожное покрытие в разных местах.

Также бывший заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко предположил, что над Киевом была сбита баллистическая ракета.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат также отметил, что оккупанты могли атаковать Киев Искандером. По его словам, РФ атаковала с севера.

Ракеты летели по баллистической траектории.

Обновлено 12:45. Предварительно все воздушные цели возле Киева сбили силы ПВО, попаданий и критических разрушений нет, сообщили в КМВА.

Это была уже 16-я атака на столицу с начала мая, она началась всего через шесть часов после ночной.

Следить за воздушной тревогой по Украине можно с нашей онлайн-карты. Следи за ней и обязательно направляйся к укрытию!

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