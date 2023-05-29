Война в Украине

Взрывы в центре столицы! Россияне атаковали Киев ракетами — что известно

Виктория Мельник, редактор сайта 29 мая 2023, 11:50
киев взрывы сейчас

Больше новостей
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Сбил насмерть того, кто защищал покой киевлян: как идет следствие дела судьи Андрея Тандыра
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Компот із полуниці на зиму: рецепт смачного компоту
Хватит аж до зимы! Как приготовить клубничный компот и закрыть его в банки
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Смотреть больше

Материалы по теме

Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Сбил насмерть того, кто защищал покой киевлян: как идет следствие дела судьи Андрея Тандыра
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Дозволи та обмеження для мандрівників
Чтобы перезагрузка была безопасной: какие разрешения и ограничения для путешественников в Украине во время военного положения

Видео
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід

Сбил насмерть того, кто защищал покой киевлян: как идет следствие дела судьи Андрея Тандыра
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні 29.05.2023 онлайн
97 авиационных ударов за сутки: карта боевых действий в Украине 29 мая в режиме онлайн
0:02:37
Як це бути сапером
Не пренебрегать безопасностью и не терять бдительность! Как это — быть сапером во время войны
0:03:13
Сорочки для захисників
Рубашки для защитников: новый проект украинок, стремящихся уберечь защитников своими вышивками
0:03:33
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
0:03:04
Військовий із Бахмута
“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн
0:03:12
Село Дачне, Одеська область
Село Дачное поражает несокрушимостью! Вместо разрушенной школы обустроили социальный уголок
Больше видео
Ракети Іскандер: характеристики балістичної ракети Іскандер
Читать дальше
Уничтожали Грузию, Сирию, а теперь и Украину: что известно о ракетах Искандер — характеристики и цена

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь